Пилотский треугольник

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Как выяснил «Ъ», российские авиакомпании пытаются приостановить утечку летных кадров за рубеж. В частности, авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») планировала подготовить письмо авиационным властям Бермудских островов с просьбой не подтверждать валидацию российских пилотских свидетельств. Пытаясь пресечь отток кадров, Москва перестала подтверждать китайским работодателям пилотские свидетельства российских пилотов. Но, объясняют источники «Ъ» в отрасли, в КНР нашли обходной путь: на Бермудах зарегистрирована почти вся летающая в РФ иностранная авиатехника, и в этой базе данных сохранена информация о летавших на ней пилотах.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»; за полгода перевезла почти 5 млн пассажиров) ищет способы приостановить отток летных кадров, следует из протокола совещания, прошедшего в компании на прошлой неделе. Участники встречи решили принять меры для «укомплектования» штата компании. В частности, перевозчик проанализирует уволенный летный состав «в соответствии с их подготовкой на определенный тип воздушного судна», а также список пилотов, которые, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, одновременно работают за рубежом.

Данные на уволенных пилотов, летающих на Boeing 737 и 767, должны быть переданы «в службу развития персонала для привлечения летного состава». Параллельно руководство «России» планировало подготовить письмо авиационным властям Бермудских островов (там зарегистрирована большая часть гражданской иностранной авиатехники, эксплуатируемой в РФ) с просьбой не подтверждать валидацию пилотских свидетельств российских пилотов.



О том, что в Китай и другие страны Азии из авиакомпаний РФ ушли уже более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, «Ъ» сообщал 9 июня.

Основной причиной ухода пилоты называли плохие условия труда и разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.

Глава Росавиации Александр Нерадько направил телеграмму в авиакомпании с просьбой до 15 июня сообщить количество уволившихся для выезда на работу за рубеж пилотов с начала 2015-го и до 1 июня 2017 года. Тогда же стало известно, что Росавиация перестала отвечать на запросы КНР о валидации российских пилотских свидетельств.

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В авиакомпании «Россия» признали «Ъ» «незначительный дефицит летного состава», добавив, что для дальнейшего формирования маршрутной сети «будут исходить из наличия летного персонала». В «России» объяснили, что на Бермудах и в Ирландии (там также регистрируют самолеты, летающие в РФ) по договору существует валидация пилотов авиакомпаний, которые летают на этих воздушных судах. Но валидация «не индивидуальна», когда пилот уходит из авиакомпании, его данные удаляются из списка и валидация недействительна.

Гендиректор гражданских авиационных властей Бермуд Томас Данстен пояснил «Ъ», что ИКАО дала ведомству полномочия признавать лицензии пилотов стран—членов организации, но с РФ подписано отдельно соглашение: по нему российские авиавласти сами признают лицензии российских пилотов, летающих в РФ на иностранной технике, зарегистрированной на Бермудах.

Впрочем, источник «Ъ» среди пилотов заверяет, что «регистрация самолета содержит в том числе информацию о летном составе, который его эксплуатировал».

«Поскольку сейчас китайская сторона не может получить ответа от российских властей на запросы о пилотах, ей приходится обращаться к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет», — поясняет он. Представитель «России» добавил, что компания выступает с инициативой разработки механизма временного приостановления действия летных свидетельств пилотов на то время, когда они декларируют уход с летной работы по семейным и прочим обстоятельствам, но не увольняются из авиакомпании.

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