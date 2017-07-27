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08:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пилотский треугольник

Данные о российских летных кадрах идут в Китай через Бермуды.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», российские авиакомпании пытаются приостановить утечку летных кадров за рубеж. В частности, авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») планировала подготовить письмо авиационным властям Бермудских островов с просьбой не подтверждать валидацию российских пилотских свидетельств. Пытаясь пресечь отток кадров, Москва перестала подтверждать китайским работодателям пилотские свидетельства российских пилотов. Но, объясняют источники «Ъ» в отрасли, в КНР нашли обходной путь: на Бермудах зарегистрирована почти вся летающая в РФ иностранная авиатехника, и в этой базе данных сохранена информация о летавших на ней пилотах.

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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»; за полгода перевезла почти 5 млн пассажиров) ищет способы приостановить отток летных кадров, следует из протокола совещания, прошедшего в компании на прошлой неделе. Участники встречи решили принять меры для «укомплектования» штата компании. В частности, перевозчик проанализирует уволенный летный состав «в соответствии с их подготовкой на определенный тип воздушного судна», а также список пилотов, которые, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, одновременно работают за рубежом.

Данные на уволенных пилотов, летающих на Boeing 737 и 767, должны быть переданы «в службу развития персонала для привлечения летного состава». Параллельно руководство «России» планировало подготовить письмо авиационным властям Бермудских островов (там зарегистрирована большая часть гражданской иностранной авиатехники, эксплуатируемой в РФ) с просьбой не подтверждать валидацию пилотских свидетельств российских пилотов.

О том, что в Китай и другие страны Азии из авиакомпаний РФ ушли уже более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, «Ъ» сообщал 9 июня.

Основной причиной ухода пилоты называли плохие условия труда и разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.

Глава Росавиации Александр Нерадько направил телеграмму в авиакомпании с просьбой до 15 июня сообщить количество уволившихся для выезда на работу за рубеж пилотов с начала 2015-го и до 1 июня 2017 года. Тогда же стало известно, что Росавиация перестала отвечать на запросы КНР о валидации российских пилотских свидетельств.

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В авиакомпании «Россия» признали «Ъ» «незначительный дефицит летного состава», добавив, что для дальнейшего формирования маршрутной сети «будут исходить из наличия летного персонала». В «России» объяснили, что на Бермудах и в Ирландии (там также регистрируют самолеты, летающие в РФ) по договору существует валидация пилотов авиакомпаний, которые летают на этих воздушных судах. Но валидация «не индивидуальна», когда пилот уходит из авиакомпании, его данные удаляются из списка и валидация недействительна.

Гендиректор гражданских авиационных властей Бермуд Томас Данстен пояснил «Ъ», что ИКАО дала ведомству полномочия признавать лицензии пилотов стран—членов организации, но с РФ подписано отдельно соглашение: по нему российские авиавласти сами признают лицензии российских пилотов, летающих в РФ на иностранной технике, зарегистрированной на Бермудах.

Впрочем, источник «Ъ» среди пилотов заверяет, что «регистрация самолета содержит в том числе информацию о летном составе, который его эксплуатировал».

«Поскольку сейчас китайская сторона не может получить ответа от российских властей на запросы о пилотах, ей приходится обращаться к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет», — поясняет он. Представитель «России» добавил, что компания выступает с инициативой разработки механизма временного приостановления действия летных свидетельств пилотов на то время, когда они декларируют уход с летной работы по семейным и прочим обстоятельствам, но не увольняются из авиакомпании.

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Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что проблема дефицита пилотов в РФ «обострилась на фоне зашкаливающего роста пассажиропотока». За январь—июнь рост перевозок в России составил 21,5%, до 46,2 млн человек, при этом на международных рейсах рост составил 37,6%, а за июнь — 43,4%. «Авиакомпании пополняют парк, чтобы удовлетворить спрос, и сталкиваются с нехваткой экипажей», — говорит собеседник «Ъ». По сведениям «Ъ», на 1 июля 2016 года перевозчики РФ эксплуатировали 491 самолет Boeing и Airbus, на начало июля 2017 года этот парк вырос до 570 машин. Основной прирост зафиксирован в сегменте дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов типа А330, B777/747 и узкофюзеляжных А321 и B737.

В «России» говорят, что «постоянно улучшают систему материального вознаграждения летного состава». В июне руководство «Аэрофлота» ввело единовременные выплаты для пилотов при трудоустройстве как в «Аэрофлот», так и в «Россию»: от 500 тыс. руб. для КВС и от 250 тыс. руб. для вторых пилотов. В «России» также действует приказ, по которому любой сотрудник, по рекомендации которого в компанию пришел КВС или второй пилот, получает 150 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Источник «Ъ», близкий к компании, сообщил, что зарплата летного состава «полностью соответствует общероссийской и находится в верхнем диапазоне рынка»: у КВС при 80 часах налета в месяц может достигать 430 тыс. руб.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что с нынешним курсом рубля любая авиакомпания РФ «неконкурентоспособна на мировом рынке по уровню зарплат летного состава». Как показывает практика прошлых лет, в период интенсивного роста перевозок компании вынуждены устраивать гонку зарплат, сманивая специалистов, что приводит к снижению требований к кадрам и привлечению иностранных пилотов, отмечает он. Но эта гонка заканчивается уходом наиболее закредитованных компаний с перегретого рынка, появлению безработных специалистов и новым витком оттока кадров за границу, заключает господин Пантелеев.

Елизавета Кузнецова, Анастасия Веденеева

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