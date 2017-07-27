Корвет «Громкий» готов к спуску на воду в Хабаровском крае
Судно сойдёт со стапелей Амурского судостроительного завода в пятницу.
Судно сойдёт со стапелей Амурского судостроительного завода в пятницу.
Второй серийный корвет, построенный на Амурском судостроительном заводе, сойдёт со стапелей в пятницу, 28 июля. Об этом на расширенном заседании правительства Хабаровского края заявил министр экономического развития и внешних связей Виктор Калашников.
«Совсем недавно после завершения испытаний Тихоокеанскому флоту передан корвет “Совершенный”. Он стал первым из серии надводных военных кораблей, спущенных со стапелей нашего завода. А на завтра запланирован спуск на воду второго судна», — отметил чиновник.
Он добавил, что военный корабль будет носить имя «Громкий». Министр обратил внимание членов правительства на то, что гражданское судостроение в крае также развивается — в частности, в июне на АСЗ заложены секции двух
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство многоцелевого корвета «Громкий» началось в
Корвет построили для Тихоокеанского флота России. Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.
Корпус корвета является принципиально новым по конструктивному исполнению. В кормовой части судна впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения разместили ангар со