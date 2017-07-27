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08:23 (мск), источник: Восток Медиа

Корвет «Громкий» готов к спуску на воду в Хабаровском крае

Судно сойдёт со стапелей Амурского судостроительного завода в пятницу.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Второй серийный корвет, построенный на Амурском судостроительном заводе, сойдёт со стапелей в пятницу, 28 июля. Об этом на расширенном заседании правительства Хабаровского края заявил министр экономического развития и внешних связей Виктор Калашников.

«Совсем недавно после завершения испытаний Тихоокеанскому флоту передан корвет “Совершенный”. Он стал первым из серии надводных военных кораблей, спущенных со стапелей нашего завода. А на завтра запланирован спуск на воду второго судна», — отметил чиновник.

Он добавил, что военный корабль будет носить имя «Громкий». Министр обратил внимание членов правительства на то, что гражданское судостроение в крае также развивается — в частности, в июне на АСЗ заложены секции двух автомобильно-железнодорожных паромов для Сахалинской области.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство многоцелевого корвета «Громкий» началось в Комсомольске-на-Амуре в феврале 2012 года. Сдать его корабелы должны били ещё в 2015 году, однако финансовые трудности, возникшие на предприятии, не позволили этого сделать.

Корвет построили для Тихоокеанского флота России. Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.

Корпус корвета является принципиально новым по конструктивному исполнению. В кормовой части судна впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения разместили ангар со взлётно-посадочной площадкой для вертолёта. Основу вооружения составит противокорабельный ракетный комплекс «Ураган».

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