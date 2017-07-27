Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Напиток власти: что известно об алкогольных предпочтениях Путина
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
08:34 (мск), источник: VN.ru

Разваливающийся дом на ул. Мира, 37 не признан аварийным

В редакцию Новостей ОТС обратились жители одной из двухэтажек в Кировском районе Новосибирска. Люди рассказали, что опасаются за свое здоровье и здоровье детей. В их доме сгнила крыша, прохудилась электропроводка, практически пришли в негодность все системы жизнеобеспечения. Просьбы о помощи в управляющую компанию успехом не увенчались.

Елена Шакун показывает на телефоне как в их доме во время дождя с потолка ручьем бежит вода. Действительно, сегодня на кровле двухэтажки, расположенной по адресу улица Мира 37, не осталось живого места. Метровые дыры в шифере, сгнившие несущие конструкции. Щиток заискрил и загорелся, когда в него попала вода, чуть не случился пожар.

— Крыша протекает, падает шифер, боимся, что детей убьет, — говорит жительница дома № 37 по улице Мира Елена Шакун.

У собственников на руках — пачка письменных обращений в управляющую компанию на канализацию, прорыв сетей холодного водоснабжения. Все письма с просьбой: «Помогите мы боимся за свои жизни!».

— Весной упала балка, пришли, подвязали «на честном слове», и все, — говорит жительница дома № 37 по ул. Мира Любовь Челюкова.

В этих документах, еще от прежней управляющей компании с символичным названием «СПАС -Дом», четко прописаны дефекты жилого строения. Пункт «Крыша» — отсутствие отдельных листов, отколы трещины, протечки. И, не смотря на официальный документ, дом до сих пор не признали аварийным. Вопрос первостепенный: «Почему так долго не было текущего ремонта?». Ответ пришлось держать уже руководству новой управляющей компании.

— До понедельника мы решим вопрос с электропроводкой, в понедельник сделаем крышу, — пообещал и.о. начальника ЖЭУ № 86 Михаил Петров.

Руководитель рассказал на камеру, что о некоторых проблемах в доме он узнал только сот журналистов. То есть, письма с жалобами до него не дошли, и кто в этом виноват, ему еще предстоит выяснить. Виновные будут наказаны. Что касается капитального ремонта, то сейчас жильцы должны экстренно заказать экспертизу дома, и если все подтвердит комиссия, двухэтажку внесут в план.

Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь важная информация для сотрудников ГИБДД. Во время подготовки репортажа в одну из квартир, где работала съемочная группа ОТС, вошли две женщины и попросили удалиться. Девушки не представились, а когда корреспонденты попытались узнать, что это за люди, представительницы прекрасного пола наехали задним бампером на журналиста. После этого уехали с места происшествия. Позже выяснилось, что это социальные работники администрации Кировского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Поликлиника 4 года оплачивала няню для ребенка главврача
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь