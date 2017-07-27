Разваливающийся дом на ул. Мира, 37 не признан аварийным

Елена Шакун показывает на телефоне как в их доме во время дождя с потолка ручьем бежит вода. Действительно, сегодня на кровле двухэтажки, расположенной по адресу улица Мира 37, не осталось живого места. Метровые дыры в шифере, сгнившие несущие конструкции. Щиток заискрил и загорелся, когда в него попала вода, чуть не случился пожар.

— Крыша протекает, падает шифер, боимся, что детей убьет, — говорит жительница дома № 37 по улице Мира Елена Шакун.

У собственников на руках — пачка письменных обращений в управляющую компанию на канализацию, прорыв сетей холодного водоснабжения. Все письма с просьбой: «Помогите мы боимся за свои жизни!».

— Весной упала балка, пришли, подвязали «на честном слове», и все, — говорит жительница дома № 37 по ул. Мира Любовь Челюкова.

В этих документах, еще от прежней управляющей компании с символичным названием «СПАС -Дом», четко прописаны дефекты жилого строения. Пункт «Крыша» — отсутствие отдельных листов, отколы трещины, протечки. И, не смотря на официальный документ, дом до сих пор не признали аварийным. Вопрос первостепенный: «Почему так долго не было текущего ремонта?». Ответ пришлось держать уже руководству новой управляющей компании.

— До понедельника мы решим вопрос с электропроводкой, в понедельник сделаем крышу, — пообещал и.о. начальника ЖЭУ № 86 Михаил Петров.

Руководитель рассказал на камеру, что о некоторых проблемах в доме он узнал только сот журналистов. То есть, письма с жалобами до него не дошли, и кто в этом виноват, ему еще предстоит выяснить. Виновные будут наказаны. Что касается капитального ремонта, то сейчас жильцы должны экстренно заказать экспертизу дома, и если все подтвердит комиссия, двухэтажку внесут в план.

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