ФАС: тарифы на тепло в Чайковском рассчитывали неправильно

С 1 сентября тарифы на тепло в Чайковском должны измениться.

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание об устранении нарушений при установлении тарифов теплоснабжения для предприятия ООО «ИнвестСпецПром» в Чайковском районе, сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

Внеплановая проверка Региональной службы по тарифам Пермского края, которая прошла ещё весной этого года, показала, что в экспертном заключении об установлении цен на тарифы, предоставленным РСТ Пермского края, отсутствовал должный анализ и обоснования по статьям затрат регулируемой организации.

Региональной службе по тарифам Пермского края выдано предписание об устранении нарушений в срок до 31 августа 2017 года. К этому времени необходимо провести перерасчет операционных расходов компании «ИнвестСпецПром» в соответствии с методическими указаниями. Помимо этого регулирующий орган также должен пересмотреть объем средств, в число которых входят затраты на выплату налогов и аренду сетей.