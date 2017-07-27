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09:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

ФАС: тарифы на тепло в Чайковском рассчитывали неправильно

Антимонопольщики потребовала к 1 сентябрю привести их в соответствие законодательству.

С 1 сентября тарифы на тепло в Чайковском должны измениться.

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание об устранении нарушений при установлении тарифов теплоснабжения для предприятия ООО «ИнвестСпецПром» в Чайковском районе, сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

Внеплановая проверка Региональной службы по тарифам Пермского края, которая прошла ещё весной этого года, показала, что в экспертном заключении об установлении цен на тарифы, предоставленным РСТ Пермского края, отсутствовал должный анализ и обоснования по статьям затрат регулируемой организации.

Региональной службе по тарифам Пермского края выдано предписание об устранении нарушений в срок до 31 августа 2017 года. К этому времени необходимо провести перерасчет операционных расходов компании «ИнвестСпецПром» в соответствии с методическими указаниями. Помимо этого регулирующий орган также должен пересмотреть объем средств, в число которых входят затраты на выплату налогов и аренду сетей.

Согласно предписанию, ввести соответствующие законодательству тарифы в сфере теплоснабжения необходимо с 1 сентября 2017 года.

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