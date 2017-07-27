Прожиточный минимум в Челябинской области повысили на 600 рублей
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Челябинской области во втором квартале 2017 года установлена на уровне 9 тыс. 914 рублей.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Челябинской области во втором квартале 2017 года установлена на уровне 9 тыс. 914 рублей.
В первом квартале он составлял 9 тыс. 309 рублей. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Челябинской области Евгений Редин, передает корреспондент Накануне.RU.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 10 тыс. 608 руб., для пенсионеров — 8 тыс. 608 руб., для детей — 10 тыс. 221 руб.
Добавим, что установление прожиточного минимума необходимо для определения тех граждан, кто нуждается в предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также для назначения ежемесячного пособия на ребенка.