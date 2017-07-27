87 котельных Краснодара готовы к новому отопительному сезону

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Краснодар, 27 июля, KrasnodarMedia.

87 котельных, 95 центральных тепловых пунктов и более 244 км тепловых сетей готовы к предстоящему отопительному сезону в Краснодаре. Об этом в ходе совещания с мэром кубанской столицы Евгением Первышовым сообщил руководитель «Автономной теплоэнергетической компании» («АТЭК») «Краснодартеплоэнерго» Андрей Ковалев. Работы по подготовке к сезону идут по графику и будут завершены к 1 сентября, заверил глава предприятия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«Евгений Первышов посетил одну из модернизируемых котельных предприятия, а также провел рабочее совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду.

— Минувшей зимой в адрес «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» поступали замечания, рассчитываю, что в этом году вы подготовитесь лучше, и все службы предприятия отработают будущий отопительный сезон без серьезных сбоев Евгений Первышов

В рабочем объезде приняли участие директор филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Андрей Ковалев, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Глава Краснодара побывал в одной из старейших котельных города, построенной более полувека назад, — по ул. Одесской, 40/1. Как сообщил Евгению Первышову Андрей Ковалев, в настоящее время здесь идут работы по увеличению мощности — установке двух современных котлов. Это позволит улучшить качество теплоснабжения жителей домов микрорайона и подключить к теплоносителю новых потребителей — нескольких литеров ЖК «Одесский».

Евгений Первышов вместе с Андреем Ковалевым посмотрел установленное оборудование, пообщался с работниками котельной.