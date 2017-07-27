ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Енисей» на 7 млрд рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском банке «Енисей» обнаружились признаки вывода активов на 7 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ. Временной администрации не удалось получить оригиналы документов об операциях кредитной организации.

Временной администрацией также были установлены операции, имеющие признаки сделок, направленных на сокрытие хищения или растраты денежных средств в размере 2,2 млрд рублей, указывает регулятор. Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества в банке на 7,29 млрд руб.

С утечкой средств будет разбираться Генпрокуратура РФ, МВД и Следственный комитет, куда ЦБ направил информацию о финансовых операциях.

Инвентаризация имущества банка «Енисей» завершилась 13 июля.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края признал банк «Енисей» банкротом и ввел в учреждении конкурсное производство сроком на один год.