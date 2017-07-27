ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Енисей» на 7 млрд рублей
Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб.
Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб.
В красноярском банке «Енисей» обнаружились признаки вывода активов на 7 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ. Временной администрации не удалось получить оригиналы документов об операциях кредитной организации.
Временной администрацией также были установлены операции, имеющие признаки сделок, направленных на сокрытие хищения или растраты денежных средств в размере 2,2 млрд рублей, указывает регулятор. Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества в банке на 7,29 млрд руб.
С утечкой средств будет разбираться Генпрокуратура РФ, МВД и Следственный комитет, куда ЦБ направил информацию о финансовых операциях.
Инвентаризация имущества банка «Енисей» завершилась 13 июля.
В апреле Арбитражный суд Красноярского края признал банк «Енисей» банкротом и ввел в учреждении конкурсное производство сроком на один год.
Банк России 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Енисей» за «высокорискованную кредитную политику». Кроме того, кредитная организация не создавала необходимых резервов на возможные потери и не предоставляла отчетность, отражающую реальное финансовое положение. Согласно данным отчетности, на 1 января 2017 года банк «Енисей» занимал 254-е место по величине активов в банковской системе России.