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08:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Енисей» на 7 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском банке «Енисей» обнаружились признаки вывода активов на 7 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ. Временной администрации не удалось получить оригиналы документов об операциях кредитной организации.

Временной администрацией также были установлены операции, имеющие признаки сделок, направленных на сокрытие хищения или растраты денежных средств в размере 2,2 млрд рублей, указывает регулятор. Отрицательный капитал банка «Енисей» оценен в 4,8 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества в банке на 7,29 млрд руб.

С утечкой средств будет разбираться Генпрокуратура РФ, МВД и Следственный комитет, куда ЦБ направил информацию о финансовых операциях.

Инвентаризация имущества банка «Енисей» завершилась 13 июля.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края признал банк «Енисей» банкротом и ввел в учреждении конкурсное производство сроком на один год.

Банк России 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Енисей» за «высокорискованную кредитную политику». Кроме того, кредитная организация не создавала необходимых резервов на возможные потери и не предоставляла отчетность, отражающую реальное финансовое положение. Согласно данным отчетности, на 1 января 2017 года банк «Енисей» занимал 254-е место по величине активов в банковской системе России.

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