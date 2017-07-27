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09:07 (мск), источник: Newslab.ru

Более 3 тысяч безработных красноярцев выбрали рабочие профессии

Это стало возможным благодаря профессиональному обучению Службы занятости населения.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае из 4 тысяч безработных жителей, прошедших обучение, рабочую профессию освоили 3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

Благодаря обучению 45 бывших безработных из 11 территорий края завершили обучение по профессии «Водитель погрузчика». Все они трудоустроены на предприятия по месту жительства. Житель Туруханского района получил профессию электромонтажника по освещению и осветительным сетям в Красноярском строительном техникуме. Теперь он трудоустроен в Туруханской энергетической компании.

На краевом рынке труда наибольшим спросом также пользуются такие профессии, как электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист бульдозера (экскаватора, крана), тракторист и другие.

Рабочие профессии сегодня востребованы и среди женщин. По направлению органов службы занятости населения в январе-июне текущего года рабочие профессии получили 1,3 тыс безработных женщин.

Например, жительница Кежемского района прошла обучение профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» на базе Приангарского политехнического техникума и работает контролером в ООО «Карат-Лес».

Во втором полугодии 2017 года обучение пройдут еще 3 тысячи безработных жителей Красноярского края.

В целом в текущем году постоянное место работы на предприятиях края получили около 28 тысяч жителей. Этот показатель стал самым высоким среди регионов Сибирского федерального округа.

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