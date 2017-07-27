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09:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Запуск Альметьевского молочного комбината оценивается в 120 млн рублей

Власти района ведут переговоры о покупке предприятия с рядом инвесторов.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Тимур Мусин). Власти Альметьевска ведут переговоры с инвесторами о восстановлении производства на молочном комбинате спустя 5 лет простоя, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. На данный момент ведется поиск инвесторов, готовых вложить в молокоперерабатывающий завод не менее 60 миллионов рублей.

В настоящее время Альметьевский район производит 50 тонн молока ежедневно.

Руководство района обеспокоено сложившейся ситуацией: «Сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые будет готовы его выкупить. Мы ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы запустить наш молочный завод. Это не дело, когда в городе нет собственного производства,» — посетовал Айрат Хайруллин.

Однако конкретных дат по возрождению традиций альметьевского молочного производства пока нет. На восстановление производства требуются время, и что самое важное, ресурсы. По словам Айрат Харуллина: «О сроках пока говорить сложно — процесс достаточно финансово емкий. Для того чтобы просто взять завод, надо сразу вложить 60 миллионов, чтобы выпускать линейку продукции минимального уровня. Для того, чтобы выпускать продукцию, востребованную рынком, нужны инвестиции порядка 100−150 млн рублей».

Напомним, в марте 2017 года завод был передан АО «Татагропромлизинг» вместе с Бугульминским молкомбинатом за 18,6 млн.

Затруднения в поиске инвесторов глава связывает со щепетильностью сложившейся ситуации. «Комплекс уже пять лет не работает и даже чтобы его запустить, нужны достаточные инвестиции. Инвестор заинтересован в том, чтобы меньше заплатить средств, а государство заинтересовано, чтобы завод работал, и выручить средства от продажи. Процесс переговоров очень деликатный, и наша задача состоит в том, чтобы этот процесс завершить в ближайшее время», — объяснил глава Альметьевского района.

Возможно, преимуществом для инвесторов станет строительство в Альметьевском районе новой молочной фермы на 1070 голов скота (на данный момент в районе около 5000 голов), которая будет давать около 25 тонн молока ежедневно.

Впервые за 30 лет в районе строится современный молочный комплекс, способный ежедневно обеспечивать 80 тысяч горожан молоком. Ферму планируется закончить к зиме 2017/2018 года.

Ранее Альметьевский молочный комбинат находился в ведении ВАМИНа и производил продукцию компании «Просто Молоко». В 2012 году завод прекратил работу, а в марте 2017 года был продан с аукциона вместе с Бугульминским молочным комбинатом АО «Татагропромлизинг». Предприятия шли одним лотом, сумма сделки составила 18,6 млн.

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