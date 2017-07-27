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11:16 (мск), источник: Восток Медиа

Японский бизнес планирует вложить 40 миллиардов рублей в хабаровскую ТЭЦ-4

Губернатора региона попросили обеспечить необходимые условия для потенциального инвестора.

Одна из крупнейших торгово-промышленных корпораций Японии близка к принятию решения об инвестировании в строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Речь идёт о вложениях в размере 40 миллиардов рублей — власти региона должны будут обеспечить все необходимые условия для того, чтобы проект получил воплощение в жизнь.

Об интересе со стороны японского бизнеса к энергетике края сообщил директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Даниил Половинка. Он перечислил несколько крупных сделок с иностранными компаниями, которые близки к совершению.

«Проект ТЭЦ-4 пока носит подготовительный характер, им занимается ПАО “РусГидро”. Тем не менее, нам удалось найти иностранную торговую фирму, которая выражает очень предметный интерес к тому, чтобы построить эту теплоэлектроцентраль на 90 процентов за свой счёт и впоследствии ею оперировать», — сказал Даниил Половинка.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», около года назад проект хабаровской ТЭЦ-4 упоминался в утверждённой главой российского правительства Дмитрием Медведевым обновлённой федеральной схеме территориального планирования в области энергетики. Назначение перспективного объекта — заместить выбывающую мощность ТЭЦ-1. В графе «Срок ввода» напротив этого объекта тогда значился 2019 год, в графе «Мощность» — 370 МВт. Однако на тот момент проект был лишь на бумаге.

Даниил Половинка также рассказал участникам заседания о ещё более крупных инвестициях, на которые может рассчитывать Хабаровский край. Речь идёт о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Амурске: по словам представителя АПИ, китайская «окологосударственная» компания рассматривает возможность вложить в этот проект свыше миллиарда долларов.

Директор департамента АСИ обратился к губернатору региона Вячеславу Шпорту с просьбой создать для потенциальных инвесторов соответствующий климат. Глава края заверил директора департамента, что эта работа постоянно ведётся.

«Край в этих проектах заинтересован и к ним уже подключается. Проект по ТЭЦ-4 мы поддерживаем и будем вместе с вами его “шевелить”. Можете смело на нас опираться. Для корпорации China Paper, которая интересуется целлюлозным комбинатом, уже подготовлен целый пакет предложений, есть российская компания, готовая выступить партнёром. Есть решения вопросов специально для них — пусть приезжают, я лично проведу переговоры», — подчеркнул губернатор.

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