Японский бизнес планирует вложить 40 миллиардов рублей в хабаровскую ТЭЦ-4

Одна из крупнейших торгово-промышленных корпораций Японии близка к принятию решения об инвестировании в строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске. Речь идёт о вложениях в размере 40 миллиардов рублей — власти региона должны будут обеспечить все необходимые условия для того, чтобы проект получил воплощение в жизнь.

Об интересе со стороны японского бизнеса к энергетике края сообщил директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Даниил Половинка. Он перечислил несколько крупных сделок с иностранными компаниями, которые близки к совершению.

«Проект ТЭЦ-4 пока носит подготовительный характер, им занимается ПАО “РусГидро”. Тем не менее, нам удалось найти иностранную торговую фирму, которая выражает очень предметный интерес к тому, чтобы построить эту теплоэлектроцентраль на 90 процентов за свой счёт и впоследствии ею оперировать», — сказал Даниил Половинка.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», около года назад проект хабаровской ТЭЦ-4 упоминался в утверждённой главой российского правительства Дмитрием Медведевым обновлённой федеральной схеме территориального планирования в области энергетики. Назначение перспективного объекта — заместить выбывающую мощность ТЭЦ-1. В графе «Срок ввода» напротив этого объекта тогда значился 2019 год, в графе «Мощность» — 370 МВт. Однако на тот момент проект был лишь на бумаге.

Даниил Половинка также рассказал участникам заседания о ещё более крупных инвестициях, на которые может рассчитывать Хабаровский край. Речь идёт о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Амурске: по словам представителя АПИ, китайская «окологосударственная» компания рассматривает возможность вложить в этот проект свыше миллиарда долларов.

Директор департамента АСИ обратился к губернатору региона Вячеславу Шпорту с просьбой создать для потенциальных инвесторов соответствующий климат. Глава края заверил директора департамента, что эта работа постоянно ведётся.