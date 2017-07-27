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09:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентуют в Астане

На полях ЭКСПО-2017.

Источник: УралИнформБюро

В августе делегация Свердловской области примет участие в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017. 10 июня она открылась в столице Казахстана — Астане.

В российском павильоне состоится презентация заявки РФ на право принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Инициатива ее проведения в столице Урала была одобрена главой государства Владимиром Путиным и поддержана министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Также в Астане состоятся Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов и конференция по вопросам энергосбережения.

Свердловская делегация проведет переговоры с представителями органов исполнительной власти Казахстана. Будут обсуждаться вопросы инвестиций, энергетики и здравоохранения. Намечены и встречи с руководством основных регионов-партнеров Среднего Урала — Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и столицы республики, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, рабочая поездка в Астану нацелена на решение нескольких задач.

«Республика Казахстан является стратегическим партнером Среднего Урала по ряду направлений делового сотрудничества. Мы планируем продолжить диалог по вопросам взаимодействия в энергетике, машиностроении, здравоохранении, во взаимной торговле. Кроме этого, нам чрезвычайно интересен опыт Казахстана в продвижении заявки на право проведения всемирной выставки и возможность оценить результаты реализации такого масштабного проекта для развития городской территории, ее инфраструктуры», — отметил он.

Товарооборот Свердловской области с Казахстаном в первом квартале 2017 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 300 миллионов долларов. Таким образом, Республика заняла первую строчку в списке стран-торговых партнеров региона.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, посвященная энергии будущего, будет проходить в Астане до 10 сентября. В выставке примут участие представители более 115 стран. В российской секции будет задействовано порядка 200 национальных предприятий и субъектов РФ, в том числе Свердловская и Челябинская области, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.

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