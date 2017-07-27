Мэрия Екатеринбурга: ремонт улицы Московской в этом году завершить не удастся

«Московская — это объект, рассчитанный на два года. Поэтому в этом сезоне он завершен не будет. Ремонт идет поэтапно, завершились работы на участке от улицы Шварца в сторону центра города, сейчас мы приступили к ремонту от Шварца в направлении Вторчермета: специалисты занимаются перекладкой инженерных сетей и устройством правоповоротных полос», — заявил чиновник.