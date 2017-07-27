Мэрия Екатеринбурга: ремонт улицы Московской в этом году завершить не удастся

«Московская — это объект, рассчитанный на два года. Поэтому в этом сезоне он завершен не будет. Ремонт идет поэтапно, завершились работы на участке от улицы Шварца в сторону центра города, сейчас мы приступили к ремонту от Шварца в направлении Вторчермета: специалисты занимаются перекладкой инженерных сетей и устройством правоповоротных полос», — заявил чиновник.
«Это опять же будет способствовать минимизации пробок на участке, потому что здесь достаточно сложный и загруженный транспортный узел, южное направление города активно развивается, объемы жилищного строительства растут — надо дать людям возможность въехать и выехать из города, чтобы не повторить судьбу одного обширного микрорайона, въезд и выезд из которого крайне затруднен», — заключил Виктор Юровицкий.