В Ростовской области прожиточный минимум вырос почти на 4%
Прожиточный минимум по Ростовской области за второй квартал 2017 в расчете на душу населения установлен в размере 9 997 рублей, сообщает
Прожиточный минимум по Ростовской области за второй квартал 2017 в расчете на душу населения установлен в размере 9 997 рублей, сообщает
Так, для трудоспособного населения это показатель зафиксирован на уровне 10 623 рубля, пенсионеров — 8 099 рублей, детей — 10 501 рубль. По сравнению с первым кварталом 2017 года уровень прожиточного минимума в расчете на душу населения вырос на 3,9%, или 372 рубля.
Величина прожиточного минимума — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.