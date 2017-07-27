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10:06 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области прожиточный минимум вырос почти на 4%

Прожиточный минимум по Ростовской области за второй квартал 2017 в расчете на душу населения установлен в размере 9 997 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Городской репортер

Так, для трудоспособного населения это показатель зафиксирован на уровне 10 623 рубля, пенсионеров — 8 099 рублей, детей — 10 501 рубль. По сравнению с первым кварталом 2017 года уровень прожиточного минимума в расчете на душу населения вырос на 3,9%, или 372 рубля.

Величина прожиточного минимума — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

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