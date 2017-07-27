В Ростовской области прожиточный минимум вырос почти на 4%

Так, для трудоспособного населения это показатель зафиксирован на уровне 10 623 рубля, пенсионеров — 8 099 рублей, детей — 10 501 рубль. По сравнению с первым кварталом 2017 года уровень прожиточного минимума в расчете на душу населения вырос на 3,9%, или 372 рубля.