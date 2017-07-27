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10:06 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове отремонтируют 30 исторических зданий

В 2017 году в Ростове капитальный ремонт фасадов и кровли получат 67 многоквартирных домов, в числе которых 30 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба губернатора региона. На проведение ремонта будет направлено 1,6 млрд рублей.

Источник: Городской репортер

Отмечается, что губернатор региона Василий Голубев поддержал просьбу городских властей о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт домов в центральной части Ростова: городу направят еще 150 млн рублей на ремонт исторических зданий. «При выполнении работ нужно постараться сохранить колорит старого Ростова», — подчеркнул Василий Голубев.

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