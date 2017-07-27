В Ростове отремонтируют 30 исторических зданий
В 2017 году в Ростове капитальный ремонт фасадов и кровли получат 67 многоквартирных домов, в числе которых 30 объектов культурного наследия, сообщает
В 2017 году в Ростове капитальный ремонт фасадов и кровли получат 67 многоквартирных домов, в числе которых 30 объектов культурного наследия, сообщает
Отмечается, что губернатор региона Василий Голубев поддержал просьбу городских властей о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт домов в центральной части Ростова: городу направят еще 150 млн рублей на ремонт исторических зданий. «При выполнении работ нужно постараться сохранить колорит старого Ростова», — подчеркнул Василий Голубев.