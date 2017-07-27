В Уфе опубликован новый график отключения горячей и холодной воды
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало новый график отключения воды в домах.
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало новый график отключения воды в домах.
В Кировском районе Уфы 1 августа, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Тукаева, 33, а также на ул. Новомостовая, 1 и 7.
В Демском районе Уфы в этот же день, с 11 до 20 часов холодную воду отключат по следующим адресам:
В Калининском районе, с 10 часов 3 августа до 9 утра 4 августа горячей и холодной воды не будет по адресам:
3 августа, с 11 до 17 часов в Кировском районе холодную воду отключат по следующим адресам: