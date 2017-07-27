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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован новый график отключения горячей и холодной воды

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало новый график отключения воды в домах.

В Кировском районе Уфы 1 августа, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Тукаева, 33, а также на ул. Новомостовая, 1 и 7.

В Демском районе Уфы в этот же день, с 11 до 20 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Новороссийская, 10, 8, 6, 4, 2;.
  • ул. Рядовая, 9, 11, 13, 15;.
  • ул. Центральная, 38, 40, 42, 44;.
  • ул. Левитана, 45, 43, 41, 39, 37.

В Калининском районе, с 10 часов 3 августа до 9 утра 4 августа горячей и холодной воды не будет по адресам:

  • ул. Интернациональная, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 101, 103, 103/1, 133, 135;.
  • ул. Первомайская, 44/1, 46, 48, 50/1, 50, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2;.
  • ул. Машиностроителей, 9;.
  • ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9, 11, 6, 6/1, 8;.
  • ул. Победы, 6, 8, 10, 10а, 12, 12/1.

3 августа, с 11 до 17 часов в Кировском районе холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 47, 47/1, 47/2;.
  • ул. Достоевского, 110, 110/1, 112;.
  • ул. Пархоменко, 69, 71, 73.
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