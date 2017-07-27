В Уфе опубликован новый график отключения горячей и холодной воды

В Кировском районе Уфы 1 августа, с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Тукаева, 33, а также на ул. Новомостовая, 1 и 7.

В Демском районе Уфы в этот же день, с 11 до 20 часов холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Новороссийская, 10, 8, 6, 4, 2;.

ул. Рядовая, 9, 11, 13, 15;.

ул. Центральная, 38, 40, 42, 44;.

ул. Левитана, 45, 43, 41, 39, 37.

В Калининском районе, с 10 часов 3 августа до 9 утра 4 августа горячей и холодной воды не будет по адресам:

ул. Интернациональная, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 101, 103, 103/1, 133, 135;.

ул. Первомайская, 44/1, 46, 48, 50/1, 50, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2;.

ул. Машиностроителей, 9;.

ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9, 11, 6, 6/1, 8;.

ул. Победы, 6, 8, 10, 10а, 12, 12/1.

3 августа, с 11 до 17 часов в Кировском районе холодную воду отключат по следующим адресам: