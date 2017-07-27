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10:28 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Лей ослабел к доллару, но укрепился к евро

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 27 июля.

Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил на 27 июля официальный обменный курс на уровне 18,1333 лея за один доллар (+0,1 бана) и 21,1108 лея (- 1,43 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 18,1323 лея за один доллар и 21,1251 лея за один евро.

Официальная валюта Украины и России оценивается в0,7000 лея за 1 гривну, 0,3024 лея за 1 российский рубль, а румынский лей будет на уровне4,6267 лея.

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