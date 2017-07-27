Курс валют: Лей ослабел к доллару, но укрепился к евро
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 27 июля.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 27 июля.
Так, Нацбанк Молдовы установил на 27 июля официальный обменный курс на уровне 18,1333 лея за один доллар (+0,1 бана) и 21,1108 лея (- 1,43 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 18,1323 лея за один доллар и 21,1251 лея за один евро.
Официальная валюта Украины и России оценивается в0,7000 лея за 1 гривну, 0,3024 лея за 1 российский рубль, а румынский лей будет на уровне4,6267 лея.