Курс валют: Лей ослабел к доллару, но укрепился к евро

Так, Нацбанк Молдовы установил на 27 июля официальный обменный курс на уровне 18,1333 лея за один доллар (+0,1 бана) и 21,1108 лея (- 1,43 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 18,1323 лея за один доллар и 21,1251 лея за один евро.