Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения», — сказал Абрамов, отметив, что речь идет о поверке счетчика без его замены.