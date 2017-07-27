Во Владивостоке обсудили подготовку к отопительному сезону 2017−2018

Как сообщили в ходе заседания, готовность к предстоящей зиме тепловых сетей ДГК составляет 71%, ВПЭС — 60%. В ходе гидравлических испытаний, проведенных в мае и июне текущего года, в городе выявлено свыше 450 порывов на теплотрассах. Из них на сегодняшний день устранено порядка 400 порывов. Кроме этого, в городе ведутся плановые работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Так, по заказу администрации Владивостока в настоящее время на Народном проспекте, а также на улицах 3-я Строительная и Новожилова сетевики меняют старые изношенные трубы теплоснабжения на новые.