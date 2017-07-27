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09:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Повременной тариф в автобусах Екатеринбурга будет введен уже с 15 августа

Повременной тариф в автобусах Екатеринбурга будет введен уже с 15 августа.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской администрации Игорь Федотов.

По его словам, сейчас в течение месяца проводятся тестовые испытания повременного тарифа в рамках Трамвайно-троллейбусного управления. Тестирование проводят добровольцы.

«Карты, по которым ездят добровольцы, выглядят немного нестандартно, они зеленого цвета с обратной стороны. На карте зашито два варианта тарифа: на 30 и 60 минут. Что касается обратной связи, мы надеемся получить информацию и от людей, они должны заполнить определенную анкету, и от кондукторов, и, самое главное, от системы, которая контролирует оплату, позволяет оценить, сколько людей ездит, где они делают пересадку, каким тарифным планом пользуются. Тарифных планов два: это 30 минут — 28 рублей, 60 минут — 40 рублей», — заявил Федотов в программе «Итоги недели» на Четвертом канале.

Он добавил, что на сегодняшний день выдано 107 карт, из них активно используется около 60. Большинство пользуется тарифным планом 30 минут за 28 рублей, около 5% карт — 60 минут за 40 рублей.

Также, по словам Игоря Федотова, в течение следующего месяца, с 15 августа, повременной тариф начнет работать в автобусах МОАП.

«Если все будет хорошо развиваться дальше, мы планируем присоединить и коммерческих перевозчиков. Если технических проблем не будет, то тогда будет решаться вопрос о сроках ввода повременного тарифа», — уточнил он.

Также председатель транспортного комитета рассказал, когда повременный тариф будет доступен для всех.

«Ставилась задача внедрить этот тариф к моменту введения новой маршрутной сети, чтобы он работал без задержек и нареканий. Если опыт будет удачным и тариф будет востребован горожанами, то мы его включим и раньше. Конкретных сроков сейчас сказать не могу», — заключил Федотов.

Напомним, ранее городские власти заявили о внедрении в Екатеринбурге новой схемы движения общественного транспорта. Старт внедрения планировался в текущем году и подразумевал отмену более 100 маршрутов городского транспорта, однако из-за шквала критики и общественного недовольства городским властям пришлось отказаться от этой идеи. Внедрение отложили на 2019 год.

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