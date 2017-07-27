В Новосибирской области снизился процент безработных, сообщает Новосибирскстат.

Сейчас в регионе 77,2 тысяч человек не имеют работы. Двумя месяцами ранее таких людей было на 9,5 тысяч больше — 86,7 тысяч.

Численность рабочей силы в Новосибирской области составила 1,4 миллиона человек. Сюда входят занятые и безработные жители города и области от 15 до 72 лет.