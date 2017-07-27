В Новосибирской области снизился процент безработных
По состоянию на 26 июля, в Новосибирской области насчитывается более 77 тысяч безработных, по данным Новосибирскстата.
По состоянию на 26 июля, в Новосибирской области насчитывается более 77 тысяч безработных, по данным Новосибирскстата.
В Новосибирской области снизился процент безработных, сообщает Новосибирскстат.
Сейчас в регионе 77,2 тысяч человек не имеют работы. Двумя месяцами ранее таких людей было на 9,5 тысяч больше — 86,7 тысяч.
Численность рабочей силы в Новосибирской области составила 1,4 миллиона человек. Сюда входят занятые и безработные жители города и области от 15 до 72 лет.
Уровень безработицы в Новосибирске составляет 5,5%. Это немногим выше среднероссийского — 5,2%. Среди Сибирских регионов Новосибирская область занимает второе место — безработных меньше только в Республике Хакасия.