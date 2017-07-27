На ремонт «Кашкадана» в Уфе потратят около 73 миллионов рублей

Парк «Кашкадан» будут ремонтировать до 2022 года, при этом посетители смогут, как и прежде, гулять на его территории. На благоустройство «Кашкадана» потратят почти 72 млн. рублей.

На портале госзакупок появилась информация о будущей сделки: документы подпишут 14 августа. Основную часть финансирования предоставит федеральный бюджет — это 60,5 млн руб.), также 12,39 млн руб. поступит из бюджета республики. Общая сумма составит 72 897 370 руб.