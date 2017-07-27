Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города
Праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 сентября.
Праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 сентября.
Продажу алкогольной продукции ограничат в столице на площадках празднования Дня города. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на
Также отмечается, что в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий будут нести службу около 15 тысяч правоохранителей. Среди них свыше 4,5 тысячи полицейских и более восьми тысяч сотрудников Росгвардии, в том числе ОМОН.
Кроме того, следить за порядком также будут около 2,5 тысячи народных дружинников. Для охраны общественного порядка и безопасности планируется задействовать, в том числе, и представителей частных охранных организаций.
В 2017 году столица отметит свое 870-летие. Праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 сентября на улицах и в парках города. Главная тема торжеств — «Москва — город, где создается история».