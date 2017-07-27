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10:24 (мск), источник: Мослента

Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города

Праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 сентября.

Продажу алкогольной продукции ограничат в столице на площадках празднования Дня города. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Также отмечается, что в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий будут нести службу около 15 тысяч правоохранителей. Среди них свыше 4,5 тысячи полицейских и более восьми тысяч сотрудников Росгвардии, в том числе ОМОН.

Кроме того, следить за порядком также будут около 2,5 тысячи народных дружинников. Для охраны общественного порядка и безопасности планируется задействовать, в том числе, и представителей частных охранных организаций.
Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

В 2017 году столица отметит свое 870-летие. Праздничные мероприятия пройдут 9 и 10 сентября на улицах и в парках города. Главная тема торжеств — «Москва — город, где создается история».

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