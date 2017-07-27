Третий энергоблок Белоярской АЭС восстановил работу после ЧП

Напомним, ЧП возникло в результате короткого замыкания на землю на одном из трех турбогенераторов третьего энергоблока. Чтобы устранить проблему, мощность энергоблока была снижена с 619 МВт до 402 МВт, а турбогенератор, на котором возникла поломка, был полностью отключен от сети. На следующий день, когда неполадки устранили, его снова подключили к системе, и начался обратный подъем мощности.