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10:35 (мск), источник: "Российская газета"

Третий энергоблок Белоярской АЭС восстановил работу после ЧП

Третий энергоблок Белоярской АЭС с реактором БН-600 был выведен в среду вечером на номинальную мощность после аварийной ситуации, возникшей в понедельник.

Об этом сообщает сегодня управление информации и общественных связей атомной электростанции.

Напомним, ЧП возникло в результате короткого замыкания на землю на одном из трех турбогенераторов третьего энергоблока. Чтобы устранить проблему, мощность энергоблока была снижена с 619 МВт до 402 МВт, а турбогенератор, на котором возникла поломка, был полностью отключен от сети. На следующий день, когда неполадки устранили, его снова подключили к системе, и начался обратный подъем мощности.

Сегодня оба энергоблока атомной станции с реакторами БН-600 и БН-800 работают на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

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