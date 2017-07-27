Третий энергоблок Белоярской АЭС восстановил работу после ЧП
Третий энергоблок Белоярской АЭС с реактором БН-600 был выведен в среду вечером на номинальную мощность после аварийной ситуации, возникшей в понедельник.
Третий энергоблок Белоярской АЭС с реактором БН-600 был выведен в среду вечером на номинальную мощность после аварийной ситуации, возникшей в понедельник.
Об этом сообщает сегодня управление информации и общественных связей атомной электростанции.
Напомним, ЧП возникло в результате короткого замыкания на землю на одном из трех турбогенераторов третьего энергоблока. Чтобы устранить проблему, мощность энергоблока была снижена с 619 МВт до 402 МВт, а турбогенератор, на котором возникла поломка, был полностью отключен от сети. На следующий день, когда неполадки устранили, его снова подключили к системе, и начался обратный подъем мощности.
Сегодня оба энергоблока атомной станции с реакторами БН-600 и БН-800 работают на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.