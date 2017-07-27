Хабаровский край «подтолкнёт» энергетиков к строительству ГЭС на реке Ниман
В «РусГидро» не могут принять окончательное решение по необходимому для региона объекту.
В «РусГидро» не могут принять окончательное решение по необходимому для региона объекту.
Депутат Государственной Думы России от Хабаровского края Борис Гладких обратился к представителям Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с просьбой принять деятельное участие в решении вопроса о строительстве ещё одной ГЭС в регионе. Необходимость этого объекта энергетики обсудили на расширенном заседании краевого правительства.
«Компания “РусГидро” рассматривает несколько инвестиционных пакетов, связанных с Дальним Востоком. Один из них — это ГЭС в Верхнебуреинском районе, на реке Ниман. Её строительство позволит сохранить кадровую базу, накопленную на Нижнебурейской ГЭС. Этот проект способен дать вторую жизнь и БАМу, и прилегающим территориям на севере края, включая направление на Николаевск-на-Амуре», — сказал Борис Гладких.
Депутат добавил, что речь идёт о станции мощностью в 600 мегаватт. При этом он обратил внимание на «качели, которые качаются» внутри самого «РусГидро»: в компании пока не могут принять окончательное решение по этому вопросу. По мнению Бориса Гладких, подталкивать проект необходимо совместными усилиями на уровне российского Минэнерго.
«Компания сегодня характеризуется так: если они
Ситуацию прокомментировал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По его словам, региону жизненно необходима ещё одна гидроэлектростанция.
«Я назову ещё один критерий: строительство ГЭС даст нам возможность регулировать уровень воды в наших реках. В 2013 году мы испытали на себе, что такое отсутствие нормальных регуляторов. А когда их несколько, можно работать, управлять ситуацией», — отметил губернатор.