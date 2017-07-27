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10:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край «подтолкнёт» энергетиков к строительству ГЭС на реке Ниман

В «РусГидро» не могут принять окончательное решение по необходимому для региона объекту.

Депутат Государственной Думы России от Хабаровского края Борис Гладких обратился к представителям Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с просьбой принять деятельное участие в решении вопроса о строительстве ещё одной ГЭС в регионе. Необходимость этого объекта энергетики обсудили на расширенном заседании краевого правительства.

«Компания “РусГидро” рассматривает несколько инвестиционных пакетов, связанных с Дальним Востоком. Один из них — это ГЭС в Верхнебуреинском районе, на реке Ниман. Её строительство позволит сохранить кадровую базу, накопленную на Нижнебурейской ГЭС. Этот проект способен дать вторую жизнь и БАМу, и прилегающим территориям на севере края, включая направление на Николаевск-на-Амуре», — сказал Борис Гладких.

Депутат добавил, что речь идёт о станции мощностью в 600 мегаватт. При этом он обратил внимание на «качели, которые качаются» внутри самого «РусГидро»: в компании пока не могут принять окончательное решение по этому вопросу. По мнению Бориса Гладких, подталкивать проект необходимо совместными усилиями на уровне российского Минэнерго.

«Компания сегодня характеризуется так: если они что-то пообещали, заинтересовались — не факт, что это в итоге состоится. И в эту работу нужно включаться — это будет ещё один камушек в общую песочницу», — резюмировал Борис Гладких.

Ситуацию прокомментировал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По его словам, региону жизненно необходима ещё одна гидроэлектростанция.

«Я назову ещё один критерий: строительство ГЭС даст нам возможность регулировать уровень воды в наших реках. В 2013 году мы испытали на себе, что такое отсутствие нормальных регуляторов. А когда их несколько, можно работать, управлять ситуацией», — отметил губернатор.

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