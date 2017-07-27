«Сибмост» готов участвовать в строительстве четвертого моста в Новосибирске

Новосибирское АО «Сибмост» не отказывается от планов принять участие в строительстве четвертого автомобильного мост через Обь в Новосибирске. Об этом сообщил Sibnovosti.ru президент «Сибмоста» Сергей Титов.

«Компания располагает необходимыми средствами и рабочими ресурсами для участия в конкурсе и последующем строительстве четвертого моста через Обь. Строить мы умеем, любим и хотим», — сказал руководитель «Сибмоста».

Напомним, 7 июня 2017 года завершилась процедура подачи предложений на право стать генподрядчиком проекта. Заявки для участия в конкурсе подали ООО «Северо-восточная магистраль» (Москва), ООО «Новосибирская концессионная компания» (Москва), «Сибирская концессионная компания» (Новосибирск). Ранее сообщалось, что «Сибмост» вышел из состава совладельцев «Сибирской концессионной компании». В какой форме «Сибмост» готов участвовать в проекте при этих обстоятельствах, Сергей Титов не уточнил.

В настоящее время «Сибмост» является генподрядчиком нескольких крупных проектов. Самые значимые из них: строительство Восточного обхода Новосибирска; обходов Канска и Мариинска, Черногорска; строительство мостового перехода через реку Марха в Якутии и также двух мостовых переходов через реку Мар. Кроме того, компания ведет реконструкцию аэропорта Кызыла, участвует в строительстве федеральной трассы Р-257 «Енисей», мостов в Алтайском крае и Республике Алтае.

«Несмотря на трудности, АО Сибмост» постоянно мониторит ситуацию и активно вступает в бой за новые проекты. Кризис не вечен. Завтра появятся новые проекты, кто их будет строить? Нам необходимо сохранить потенциал, коллектив, чтобы быть конкурентными и у себя, и на других территориях. А сейчас нужны подряды, контракты…, — отметил президент компании.