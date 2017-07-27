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11:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Власти Петербурга выделят 400 млн на Фрунзенский радиус метро

Правительство Северной столицы объявило конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена за 392 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

На сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры размещена информация о конкурсе на право подготовки участка земли, на которой строится будущий Фрунзенский радиус.

Подрядчик должен будет восстановить трамвайные пути, которые были перенесены на время строительства, а также переложить теплосети.

Работы планируется завершить до 15 декабря.

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