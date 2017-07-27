Власти Петербурга выделят 400 млн на Фрунзенский радиус метро
Правительство Северной столицы объявило конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена за 392 млн рублей, сообщает «Фонтанка».
Правительство Северной столицы объявило конкурс на инженерную подготовку территории строительства Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена за 392 млн рублей, сообщает «Фонтанка».
На сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры размещена информация о конкурсе на право подготовки участка земли, на которой строится будущий Фрунзенский радиус.
Подрядчик должен будет восстановить трамвайные пути, которые были перенесены на время строительства, а также переложить теплосети.
Работы планируется завершить до 15 декабря.