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11:22 (мск), источник: Newslab.ru

Суд наказал кальянщика с красноярской набережной

Молодой парень поплатился за незаконную предпринимательскую деятельность.

Сдававшего в аренду кальяны красноярца привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, в начале месяца в Центральном районе Красноярска — на левобережной набережной — стражи порядка пресекли деятельность точки по аренде кальянов. Они изъяли 2 кальяна и курительную смесь.

В отношении 24-летнего владельца кальянов возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Накануне Мировой суд назначил ему минимальное наказание — оштрафовал на 500 рублей. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Напомним, красноярцы часто жалуются на собирающихся набережной Енисея, между Коммунальным мостом и ул. Сурикова, молодых людей, которые предлагают кальяны с курительной смесью в аренду. Но доказать незаконную предпринимательскую деятельность очень сложно, так как сначала необходимо провести контрольную закупку.

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