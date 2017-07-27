Продолжается ремонт на набережной Камы
Променад продлят до Коммунального моста.
Променад продлят до Коммунального моста.
На ремонтируемом участке набережной Камы уложили щебеночное основание променада. Также на объекте ведется монтаж водоотводных лотков и подготовка к устройству верхнего слоя основания из железобетонных плит, на которые в дальнейшем будет смонтировано верхнее гранитное покрытие.
Параллельно идет благоустройство основания лестниц на пешеходном переходе и подготовка их к облицовке.
В этом году будем заменено покрытие променада на участке от спуска с Кафедральной площади до Коммунального моста, приведен в порядок пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудованы 8 смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Завершить работы подрядчик должен не позднее 30 ноября этого года.