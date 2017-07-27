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11:33 (мск), источник: Вести - Пермь

Продолжается ремонт на набережной Камы

Променад продлят до Коммунального моста.

Источник: Вести - Пермь

На ремонтируемом участке набережной Камы уложили щебеночное основание променада. Также на объекте ведется монтаж водоотводных лотков и подготовка к устройству верхнего слоя основания из железобетонных плит, на которые в дальнейшем будет смонтировано верхнее гранитное покрытие.

Параллельно идет благоустройство основания лестниц на пешеходном переходе и подготовка их к облицовке.

В этом году будем заменено покрытие променада на участке от спуска с Кафедральной площади до Коммунального моста, приведен в порядок пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудованы 8 смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Завершить работы подрядчик должен не позднее 30 ноября этого года.

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