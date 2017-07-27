На благоустройство Ростова перед ЧМ-2018 направят 1 млрд руб

На благоустройство Ростова-на-Дону перед проведением игр Чемпионата мира по футболу-2018 направят 1 млрд руб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя градоначальника южной столицы по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Он отметил, что эти средства позволят благоустроить территории около тренировочных площадок, центральную и левобережную части города.