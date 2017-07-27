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15:49 (мск), источник: Деловое сообщество

На благоустройство Ростова перед ЧМ-2018 направят 1 млрд руб

Средства выделены из бюджетов всех уровней.

Источник: РИА "Новости"

На благоустройство Ростова-на-Дону перед проведением игр Чемпионата мира по футболу-2018 направят 1 млрд руб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя градоначальника южной столицы по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Он отметил, что эти средства позволят благоустроить территории около тренировочных площадок, центральную и левобережную части города.

«Все работы планируется завершить к 1 ноября», — отметил Владимир Сакеллариус. Сумма в 1 млрд руб выделена из бюджетов всех уровней: 95,8 млн руб федеральных средств, еще 492 млн руб направил регион, а муниципалитет — 452 млн руб.

Также в Ростове-на-Дону 481,5 млн руб средств, выделенных из регионального и муниципального бюджетов, позволят провести капитальный ремонт в 67 многоквартирных домах, 30 из которых являются объектами культурного наследия.

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