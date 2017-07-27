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11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцев могут освободить от проверки счетчиков воды

А вслед за жителями Северной столицы и всех россиян.

Источник: Комсомольская правда

И снова в Петербурге проведут эксперимент. На этот раз — по централизованной проверке водосчетчиков управляющими компаниями. Но не по всему городу, а только в отдельных его районах, а может даже домах. И уже в ближайшее время. И если эксперимент удастся, то в 2018 году всех россиян могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды.

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К слову, эксперимент проведут не только в Петербурге, но еще и в Нижнем Новгороде. Глава Росстандарта Алексей Абрамов считает именно эти два города самыми оптимальными для выборочной проверки, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Инициативу обсуждают с Министерством строительства и Минпромторгом. При этом особенно отмечается, что централизованная проверка в отдельных городах пройдет еще до внесений изменений в законодательство.

Напомним, другой эксперимент проводится в петербургском метрополитене — по тотальному досмотру пассажиров. Пока речь идет о четырех станциях подземки.

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