Петербуржцев могут освободить от проверки счетчиков воды
А вслед за жителями Северной столицы и всех россиян.
А вслед за жителями Северной столицы и всех россиян.
И снова в Петербурге проведут эксперимент. На этот раз — по централизованной проверке водосчетчиков управляющими компаниями. Но не по всему городу, а только в отдельных его районах, а может даже домах. И уже в ближайшее время. И если эксперимент удастся, то в 2018 году всех россиян могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды.
К слову, эксперимент проведут не только в Петербурге, но еще и в Нижнем Новгороде. Глава Росстандарта Алексей Абрамов считает именно эти два города самыми оптимальными для выборочной проверки, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Инициативу обсуждают с Министерством строительства и Минпромторгом. При этом особенно отмечается, что централизованная проверка в отдельных городах пройдет еще до внесений изменений в законодательство.
Напомним, другой эксперимент проводится в петербургском метрополитене — по тотальному досмотру пассажиров. Пока речь идет о четырех станциях подземки.