Петербуржцев могут освободить от проверки счетчиков воды

И снова в Петербурге проведут эксперимент. На этот раз — по централизованной проверке водосчетчиков управляющими компаниями. Но не по всему городу, а только в отдельных его районах, а может даже домах. И уже в ближайшее время. И если эксперимент удастся, то в 2018 году всех россиян могут освободить от обязательной проверки счетчиков воды.