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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens

БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Если РФ согласится на предложение Siemens по выкупу турбин, поставленных в Крым, проблема будет решена в легальном плане, заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Источник: РИА Новости

В среду постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии «была выражена широкая поддержка немецкому предложению». Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым.

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«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения. Сейчас, конечно, общественный резонанс такой большой, что определенного негативного эффекта не избежать, но в легальном плане это было бы решение проблемы», — сказал Хармс журналистам.

Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, и предложил аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Комментарии
2
Alex Heavy
Если покупатель приобрёл товар, то куда его девать его в дальнейшем - перепродать или подарить, это его личное дело!!! Тут как с "Мистралями", Франция строила для России , а кому продала?- правильно, Египту!!!
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Сергей Костенко
Никогда не поверю, что капиталисты откажутся от выгодных контрактов...
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