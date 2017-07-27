Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens

Источник: РИА Новости

В среду постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии «была выражена широкая поддержка немецкому предложению». Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым.

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«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения. Сейчас, конечно, общественный резонанс такой большой, что определенного негативного эффекта не избежать, но в легальном плане это было бы решение проблемы», — сказал Хармс журналистам.