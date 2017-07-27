Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens

В среду постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии «была выражена широкая поддержка немецкому предложению». Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым.
«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения. Сейчас, конечно, общественный резонанс такой большой, что определенного негативного эффекта не избежать, но в легальном плане это было бы решение проблемы», — сказал Хармс журналистам.
Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, и предложил аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.