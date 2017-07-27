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12:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «ЧЕК-СУ. ВК» отсудила 6 млн рублей у властей Емельяновского района

Депутаты вносят поправки в местный бюджет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания ЧЕК-СУ. ВК в суде взыскала с администрации Емельяновского района Красноярского края около 6 млн рублей. По информации издания DK.ru, иск связан с тем, что компания какое-то время платила за аренду земли, в то время как в строительстве завода ей отказали.

Депутаты районного совета депутатов в этой связи вносят поправки в местный бюджет.

«ЧЕК-СУ» намеревалась реализовать под Красноярском проект строительства Енисейского ферросплавного завода. Однако из-за протестов общественности в компании отказались от этой идеи и занялись строительством ГОК и завода по выпуску марганца на территории Хакасии.

Отметим, в 2015 году администрация Шуваевского сельсовета требовала с ЧЕК-СУ. ВК 2,4 млн рублей по договору аренды земельного участка. Компания арендовала участок в с. Частоостровском на 2 км Енисейского тракта «под размещение переработки шлаков» в аренду на 5 лет. Однако участок так и не был использован по назначению.

Основное производство должно было разместиться на площадях «Крастяжмаша». Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что, по данным ООО КЦ «Финаудит», рыночная стоимость зданий и земельного участка, расположенных на 20-м км Енисейского тракта (стр. 2) в Емельяновском районе Красноярского края, составляет 142,83 млн руб.

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