Компания «ЧЕК-СУ. ВК» отсудила 6 млн рублей у властей Емельяновского района
Депутаты вносят поправки в местный бюджет.
Депутаты вносят поправки в местный бюджет.
Компания
Депутаты районного совета депутатов в этой связи вносят поправки в местный бюджет.
«ЧЕК-СУ» намеревалась реализовать под Красноярском проект строительства Енисейского ферросплавного завода. Однако
Отметим, в 2015 году администрация Шуваевского сельсовета требовала с
Основное производство должно было разместиться на площадях «Крастяжмаша». Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что, по данным ООО КЦ «Финаудит», рыночная стоимость зданий и земельного участка, расположенных на 20-м км Енисейского тракта (стр. 2) в Емельяновском районе Красноярского края, составляет 142,83 млн руб.