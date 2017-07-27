В Иркутской области понижают поголовье свиней из-за очага африканской чумы
Поголовье сокращено на 18,1 тыс. голов.
Поголовье сокращено на 18,1 тыс. голов.
Аграрии Иркутской области снижают поголовье свиней, заменяя его крупным рогатым скотом, сообщила
«В хозяйствах всех категорий на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно (поголовье) сокращено на 18,1 тыс. голов, или на 7,5%», — говорится в сообщении
«Стоит задача по переводу биологически незащищенных свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства. Племенными организациями области за I полугодие 2017 года реализовано 159 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. За пределами региона приобретено 512 голов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и 113 голов мясного направления», — цитирует
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на территории Иркутской области была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Поголовье свиней, которое могло быть заражено, было уничтожено, позже власти сняли карантин. Аграриям, потерявшим поголовье, были выплачены компенсации в сумме 12 млн рублей.
В настоящее время режим ЧС введен в Омской области