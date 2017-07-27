Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Как заставить гнев работать на себя
«Это безобразие»: Путин опробовал российский «умный браслет»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутской области понижают поголовье свиней из-за очага африканской чумы

Поголовье сокращено на 18,1 тыс. голов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Аграрии Иркутской области снижают поголовье свиней, заменяя его крупным рогатым скотом, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Минсельхоза Илью Сумарокова.

«В хозяйствах всех категорий на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно (поголовье) сокращено на 18,1 тыс. голов, или на 7,5%», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания противоэпизоотической комиссии в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.

«Стоит задача по переводу биологически незащищенных свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства. Племенными организациями области за I полугодие 2017 года реализовано 159 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. За пределами региона приобретено 512 голов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и 113 голов мясного направления», — цитирует пресс-служба министра.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на территории Иркутской области была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Поголовье свиней, которое могло быть заражено, было уничтожено, позже власти сняли карантин. Аграриям, потерявшим поголовье, были выплачены компенсации в сумме 12 млн рублей.

В настоящее время режим ЧС введен в Омской области из-за вспышки АЧС. В данный момент очагами инфекции остаются несколько населенных пунктов в Саргатском, Омском, Любинском и Таврическом районах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Причиной скандала в Росреестре стал неправильно оформленный документ
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь