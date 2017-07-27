В Иркутской области понижают поголовье свиней из-за очага африканской чумы

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Аграрии Иркутской области снижают поголовье свиней, заменяя его крупным рогатым скотом, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Минсельхоза Илью Сумарокова.

«В хозяйствах всех категорий на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно (поголовье) сокращено на 18,1 тыс. голов, или на 7,5%», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания противоэпизоотической комиссии в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.

«Стоит задача по переводу биологически незащищенных свиноводческих хозяйств на альтернативные виды животноводства. Племенными организациями области за I полугодие 2017 года реализовано 159 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. За пределами региона приобретено 512 голов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и 113 голов мясного направления», — цитирует пресс-служба министра.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на территории Иркутской области была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Поголовье свиней, которое могло быть заражено, было уничтожено, позже власти сняли карантин. Аграриям, потерявшим поголовье, были выплачены компенсации в сумме 12 млн рублей.