В Севастополе подняли зарплаты бюджетникам, не подпадающим под действие майских указов
Численность работников составляет 4,6 тыс. человек, это практически четверть от числа работников бюджетной сферы, отметил замгубернатора Севастополя Юрий Кривов.
Численность работников составляет 4,6 тыс. человек, это практически четверть от числа работников бюджетной сферы, отметил замгубернатора Севастополя Юрий Кривов.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя увеличили базовые оклады бюджетникам, не подпадающим под действие майских указов президента РФ, речь идет о технических работниках в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Соответствующие постановления приняты в четверг на заседании правительства города.
«По поручению губернатора мы обратили внимание на размер оплаты труда работников социальной сферы, не подпадающих по действие майских указов. Мы увеличиваем постоянную долю в структуре заработной платы, таким образом, мы повысим базовые оклады по учреждениям образования на 6,6%, культуры — на 7%, соцзащиты — на 8,8%, в учреждениях здравоохранения — на 2,6%. Численность работников, в отношении которых принимаются соответствующие постановления, составляет 4,6 тыс. человек, это практически четверть от числа работников бюджетной сферы», — сказал замгубернатора Севастополя Юрий Кривов на заседании правительства.
Он пояснил, что до сих пор существовал значительный разрыв между теми, на кого распространяются майские указы президента РФ, предполагающие повышение зарплат в социальной сфере, и техперсоналом учреждений социальной сферы, поэтому возникла необходимость увеличить последним оклады. Для этого потребуется выделить из бюджета Севастополя дополнительно 46 млн рублей.
Кривов сообщил, что планируется также и увеличение зарплат работникам социальной сферы, подпадающим под действие майских указов. «Мы проанализировали плановые показатели, эти показатели требуют корректировки в сторону повышения, общее повышение составит в среднем 9,9% дополнительно», — сказал он.
Майские указы президента РФ подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года после избрания на пост главы государства. Указы посвящены в том числе вопросам социальной политики. К примеру, к 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь уровня среднего дохода по региону, а зарплата врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю зарплату по региону вдвое.