В Севастополе подняли зарплаты бюджетникам, не подпадающим под действие майских указов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя увеличили базовые оклады бюджетникам, не подпадающим под действие майских указов президента РФ, речь идет о технических работниках в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Соответствующие постановления приняты в четверг на заседании правительства города.

«По поручению губернатора мы обратили внимание на размер оплаты труда работников социальной сферы, не подпадающих по действие майских указов. Мы увеличиваем постоянную долю в структуре заработной платы, таким образом, мы повысим базовые оклады по учреждениям образования на 6,6%, культуры — на 7%, соцзащиты — на 8,8%, в учреждениях здравоохранения — на 2,6%. Численность работников, в отношении которых принимаются соответствующие постановления, составляет 4,6 тыс. человек, это практически четверть от числа работников бюджетной сферы», — сказал замгубернатора Севастополя Юрий Кривов на заседании правительства.

Он пояснил, что до сих пор существовал значительный разрыв между теми, на кого распространяются майские указы президента РФ, предполагающие повышение зарплат в социальной сфере, и техперсоналом учреждений социальной сферы, поэтому возникла необходимость увеличить последним оклады. Для этого потребуется выделить из бюджета Севастополя дополнительно 46 млн рублей.

Кривов сообщил, что планируется также и увеличение зарплат работникам социальной сферы, подпадающим под действие майских указов. «Мы проанализировали плановые показатели, эти показатели требуют корректировки в сторону повышения, общее повышение составит в среднем 9,9% дополнительно», — сказал он.