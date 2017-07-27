«Ельцин Центр» в августе откроет отель на 11 гостиничных номеров
В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России.
В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Отель «Резиденция» откроют на последнем этаже президентского центра им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в августе. Об этом в четверг сообщили в
«Общая площадь
В «Ельцин Центре» пояснили, что президентский номер площадью 180 кв. м стоит 120 тыс. рублей за сутки. Стоимость размещения в номере стандарт площадью 30 кв. м — 13,6 тыс. рублей.
В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России Борисом Ельциным. «У нас уже останавливались Наина Ельцина, Татьяна Юмашева, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Резо Гигинеишвили», — добавили в центре.