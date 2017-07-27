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12:52 (мск), источник: ТАСС

«Ельцин Центр» в августе откроет отель на 11 гостиничных номеров

В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Отель «Резиденция» откроют на последнем этаже президентского центра им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в августе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе «Ельцин Центра».

«Общая площадь апарт-отеля — 1004 кв. м. Это 11 номеров разных категорий — стандарт, бизнес, люкс, премьерский и президентский. “Резиденция” будет открыта для широкой аудитории 1 августа», — сообщили там.

В «Ельцин Центре» пояснили, что президентский номер площадью 180 кв. м стоит 120 тыс. рублей за сутки. Стоимость размещения в номере стандарт площадью 30 кв. м — 13,6 тыс. рублей.

В декоре интерьеров будут использоваться предметы, связанные с первым президентом России Борисом Ельциным. «У нас уже останавливались Наина Ельцина, Татьяна Юмашева, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Резо Гигинеишвили», — добавили в центре.

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