«Ельцин Центр» в августе откроет отель на 11 гостиничных номеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Отель «Резиденция» откроют на последнем этаже президентского центра им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в августе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе «Ельцин Центра».

«Общая площадь апарт-отеля — 1004 кв. м. Это 11 номеров разных категорий — стандарт, бизнес, люкс, премьерский и президентский. “Резиденция” будет открыта для широкой аудитории 1 августа», — сообщили там.

В «Ельцин Центре» пояснили, что президентский номер площадью 180 кв. м стоит 120 тыс. рублей за сутки. Стоимость размещения в номере стандарт площадью 30 кв. м — 13,6 тыс. рублей.