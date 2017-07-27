В 2017 году пермяки взяли кредиты на 57 млрд рублей
Доходы населения продолжают падать, однако это не смущает жителей Прикамья, которые в этом году уже взяли кредитов больше, чем в прошлом году.
Доходы населения продолжают падать, однако это не смущает жителей Прикамья, которые в этом году уже взяли кредитов больше, чем в прошлом году.
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— Рост выдачи кредитов может быть своеобразной «миной замедленного действия», так как долговая нагрузка населения увеличивается в условиях падения доходов. Кроме того, высоким остается и уровень просроченной задолженности — 8,3%. При этом возможны искажения статистики о реальных размерах просрочки, ведь Центробанк регулярно отзывает банковские лицензии, в том числе по причине недостоверной отчетности, — отметил доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета ПГНИУ Иван Шапошников.