Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:01 (мск), источник: Новости Перми

В 2017 году пермяки взяли кредиты на 57 млрд рублей

Доходы населения продолжают падать, однако это не смущает жителей Прикамья, которые в этом году уже взяли кредитов больше, чем в прошлом году.

Всего за январь-май 2017 года жители Пермского края взяли кредиты на сумму более 57 млрд рублей, что на 10 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

— Рост выдачи кредитов может быть своеобразной «миной замедленного действия», так как долговая нагрузка населения увеличивается в условиях падения доходов. Кроме того, высоким остается и уровень просроченной задолженности — 8,3%. При этом возможны искажения статистики о реальных размерах просрочки, ведь Центробанк регулярно отзывает банковские лицензии, в том числе по причине недостоверной отчетности, — отметил доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета ПГНИУ Иван Шапошников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В 2017 году пермяки взяли кредиты на 57 млрд рублей
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь