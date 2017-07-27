Более 20 тонн стратегически важных товаров пытались вывезти из Челябинска в Польшу

В Челябинской области ликвидирован крупный канал незаконной поставки за рубеж лома черных металлов, входящих в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Партию шихтовых слитков лома черных металлов весом 22 тонны фирма намеревалась отправить из Челябинска в Польшу под видом ферросплавной продукции, необлагаемой вывозной таможенной пошлиной.

«Несоответствие товара с предъявленными в таможенный орган документами сотрудники ведомства установили на этапе декларирования. Выпуск товара приостановлен, была назначена экспертиза», — сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Екатерина Логвинова.

По ее словам, лабораторные исследования изъятых образцов показали, что технология изготовления и химический состав заявленного в декларации товара не соответствует требованиям международных и российских стандартов, предъявляемым к ферросплавам.

«Подача в таможенный орган недостоверных сведений о товаре была направлена на уклонение от уплаты вывозной таможенной пошлины», — отметила Логвинова.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере Челябинской таможней возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.