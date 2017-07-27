Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Саакашвили ответил на лишение его украинского гражданства
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
13:27 (мск), источник: dostup1.ru

Более 20 тонн стратегически важных товаров пытались вывезти из Челябинска в Польшу

Фирма пыталась отправить за рубеж партию шихтовых слитков лома черных металлов под видом ферросплавной продукции.

В Челябинской области ликвидирован крупный канал незаконной поставки за рубеж лома черных металлов, входящих в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Партию шихтовых слитков лома черных металлов весом 22 тонны фирма намеревалась отправить из Челябинска в Польшу под видом ферросплавной продукции, необлагаемой вывозной таможенной пошлиной.

«Несоответствие товара с предъявленными в таможенный орган документами сотрудники ведомства установили на этапе декларирования. Выпуск товара приостановлен, была назначена экспертиза», — сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Екатерина Логвинова.

По ее словам, лабораторные исследования изъятых образцов показали, что технология изготовления и химический состав заявленного в декларации товара не соответствует требованиям международных и российских стандартов, предъявляемым к ферросплавам.

«Подача в таможенный орган недостоверных сведений о товаре была направлена на уклонение от уплаты вывозной таможенной пошлины», — отметила Логвинова.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере Челябинской таможней возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Известно, что фирма, используя аналогичную криминальную схему, вывезла с территории Российской Федерации несколько сотен тонн стратегически важного сырья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ученый ЮУрГУ создал экзоскелет для восстановления функции ходьбы
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык и культуру России
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь