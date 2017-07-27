Более 20 тонн стратегически важных товаров пытались вывезти из Челябинска в Польшу
Фирма пыталась отправить за рубеж партию шихтовых слитков лома черных металлов под видом ферросплавной продукции.
Фирма пыталась отправить за рубеж партию шихтовых слитков лома черных металлов под видом ферросплавной продукции.
В Челябинской области ликвидирован крупный канал незаконной поставки за рубеж лома черных металлов, входящих в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Партию шихтовых слитков лома черных металлов весом 22 тонны фирма намеревалась отправить из Челябинска в Польшу под видом ферросплавной продукции, необлагаемой вывозной таможенной пошлиной.
«Несоответствие товара с предъявленными в таможенный орган документами сотрудники ведомства установили на этапе декларирования. Выпуск товара приостановлен, была назначена экспертиза», — сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Екатерина Логвинова.
По ее словам, лабораторные исследования изъятых образцов показали, что технология изготовления и химический состав заявленного в декларации товара не соответствует требованиям международных и российских стандартов, предъявляемым к ферросплавам.
«Подача в таможенный орган недостоверных сведений о товаре была направлена на уклонение от уплаты вывозной таможенной пошлины», — отметила Логвинова.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере Челябинской таможней возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Известно, что фирма, используя аналогичную криминальную схему, вывезла с территории Российской Федерации несколько сотен тонн стратегически важного сырья.