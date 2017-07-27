Сотрудники «Челябавтотранса» не дождались расплаты
Сумма долга — 2,6 миллиона.
Сумма долга — 2,6 миллиона.
Сотрудники МУП «Челябинский автобусный транспорт», находящегося в стадии банкротства, не могут получить остаток своей зарплаты. При этом чиновники отчитались о полном погашении задолженности перед водителями и кондукторами.
В управлении транспорта мэрии утверждают, что перечислили предприятию более 30 миллионов рублей при задолженности по зарплате в 27 миллионов. Несмотря на это, на днях 622 сотрудника обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову. Они заявили, что не получили выплаты за
«Кому-то должны по 20 тысяч,
Бурматов предположил, что деньги могли дойти до работников не полностью. Он намерен встретиться с главой города Евгением Тефтелевым, чтобы разобраться в ситуации.
В управлении транспорта мэрии «Уралинформбюро» пояснили, что долг в 2,6 миллиона рублей скопиться уже во время банкротства предприятия: «В этом случае все вопросы должны быть адресованы не к администрации, а к конкурсному управляющему, при котором образовалась задолженность».
Стоит отметить, что МУП «Челябавтотранс» обанкротился в октябре 2016 года. Вместо него было создано ООО «Общественный городской транспорт», на 100% принадлежащее муниципалитету. Сейчас под процедурой банкротства находится и МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Иск о его несостоятельности подала Федеральная налоговая служба