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13:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сотрудники «Челябавтотранса» не дождались расплаты

Сумма долга — 2,6 миллиона.

Источник: УралИнформБюро

Сотрудники МУП «Челябинский автобусный транспорт», находящегося в стадии банкротства, не могут получить остаток своей зарплаты. При этом чиновники отчитались о полном погашении задолженности перед водителями и кондукторами.

В управлении транспорта мэрии утверждают, что перечислили предприятию более 30 миллионов рублей при задолженности по зарплате в 27 миллионов. Несмотря на это, на днях 622 сотрудника обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову. Они заявили, что не получили выплаты за март-апрель, а также компенсации за отпуск и прочие доплаты. Всего работники не досчитались 2,6 миллиона рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Кому-то должны по 20 тысяч, кому-то по 40, а кому-то и по 150. Люди просто оставались без средств к существованию, брали кредиты. Мы собирались выйти на пикет, но наши бывшие работодатели нам пообещали, что выплатят оставшиеся деньги до 25 июля, но так ничего и не изменилось. Как добиться этих выплат, мы уже не знаем», — посетовала инженер отдела перевозок Людмила Черепанова.

Бурматов предположил, что деньги могли дойти до работников не полностью. Он намерен встретиться с главой города Евгением Тефтелевым, чтобы разобраться в ситуации.

В управлении транспорта мэрии «Уралинформбюро» пояснили, что долг в 2,6 миллиона рублей скопиться уже во время банкротства предприятия: «В этом случае все вопросы должны быть адресованы не к администрации, а к конкурсному управляющему, при котором образовалась задолженность».

Стоит отметить, что МУП «Челябавтотранс» обанкротился в октябре 2016 года. Вместо него было создано ООО «Общественный городской транспорт», на 100% принадлежащее муниципалитету. Сейчас под процедурой банкротства находится и МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Иск о его несостоятельности подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 554,3 миллиона рублей.

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