Новые омские дороги прослужат 10−15 лет

В мэрии Омска уверяют, что отремонтированные в 2016 и 2017 годах дороги простоят по 10−15 лет. При этом подрядчики дают на них гарантию лишь на четыре года. Омские дорожники обращают внимание на то, что улица Лукашевича простояла без ремонта в Омске более 30 лет.