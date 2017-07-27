Новые омские дороги прослужат 10−15 лет
В администрации города уверены, что новые дороги простоят гораздо дольше гарантийных сроков.
В администрации города уверены, что новые дороги простоят гораздо дольше гарантийных сроков.
В мэрии Омска уверяют, что отремонтированные в 2016 и 2017 годах дороги простоят по 10−15 лет. При этом подрядчики дают на них гарантию лишь на четыре года. Омские дорожники обращают внимание на то, что улица Лукашевича простояла без ремонта в Омске более 30 лет.
«Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение четырех лет. Все недочеты устраняются за его счет. Но это не значит, что эти дороги прослужат только гарантийный срок. Они прослужат 10−15 лет», — заявил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.