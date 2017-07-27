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13:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Долгострой на улице Сибирской с 22-летней историей введут в строй в 2017 году

Суммарно в Новосибирске 42 проблемных дома, власти города намереваются ввести в строй 13 в 2017 году, рассказали в муниципалитете.

Долгострой на улице Сибирской с 22-летней историей введут в строй в 2017 году, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Дом на улице Сибирской, 35/1 — один из старейших долгостроев Новосибирска. По словам председателя ЖСК «Дом на Сибирской-35» Владимира Кема, официальное строительство девятиэтажки началось в 1995 году, спустя три года оно было остановлено. Возобновились работы на объекте только в 2014 году, когда был создан жилищно-строительный кооператив. Собственного жилья 68 дольщиков дожидаются уже 22 года.

«Сегодня мы подошли к финальному этапу работ: завершены отделка фасада и ремонт мест общего пользования, обустроены вспомогательные помещения инженерного назначения, для которых построен дополнительный блок, — рассказал Владимир Кем. — Теперь стоит вопрос по технологическому подключению дома к коммуникациям. На следующей неделе приступим к благоустройству прилегающей территории, обустройству парковочных мест. При поддержке мэрии мы сможем наконец-то достроить здание».

«Дом на Сибирской, 35/1 — хороший пример для Новосибирска по решению проблемы обманутых дольщиков, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Его история начинается еще в середине 90-х, и то, что удалось сдвинуть дело с мертвой точки, показательно. Сегодня мы решаем проблемы объектов, история которых насчитывает десятилетия».

Суммарно в Новосибирске 42 проблемных дома, власти города намереваются ввести в строй 13 в 2017 году.

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