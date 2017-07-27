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13:32 (мск), источник: Sputnik.by

Курс евро достиг годового максимума

Так высоко стоимость евро в Беларуси поднималась в последний раз весной 2016 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Евро подорожал по итогам валютных торгов в четверг более чем на копейку, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

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Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов в четверг:

Доллар США — 1,9430 Евро — 2,2771 100 российских рублей — 3,2703.

Таким образом, доллар на торгах 27 июля незначительно подешевел.

Российский рубль и евро — напротив, заметно подорожали: за европейскую валюту теперь берут на копейку больше, за 100 RUB — на 1,6 копейки.

Стоимость евро в четверг побила рекорд 14-месячной давности — так высоко стоимость европейской валюты поднималась в апреле 2016 года. Произошел рост курса не только в Беларуси, но и в целом относительно доллара.

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