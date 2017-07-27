Курс евро достиг годового максимума

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Евро подорожал по итогам валютных торгов в четверг более чем на копейку, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

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Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов в четверг:

Доллар США — 1,9430 Евро — 2,2771 100 российских рублей — 3,2703.

Таким образом, доллар на торгах 27 июля незначительно подешевел.

Российский рубль и евро — напротив, заметно подорожали: за европейскую валюту теперь берут на копейку больше, за 100 RUB — на 1,6 копейки.