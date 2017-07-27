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14:03 (мск), источник: Om1.ru

Омский Минстрой дал 7 миллионов на ремонт обрушившегося дома в Нефтяниках

На эти средства переложат кирпичную кладку на пятом этаже, восстановят кровлю и усилят несущие конструкции.

Сегодня, 27 июля, стало известно, мэрия Омска отправила в региональный Минстрой смету на ремонт дома в Нефтяниках, по улице 50 лет Профсоюзов, 57 «Б». Из резервного фонда Омской области будет выделено 6,9 миллиона рублей.

На эти деньги планируется выполнить работы по демонтажу железобетонных плит, перекладке кирпича продольных стен пятого этажа, усилению несущих конструкций, восстановлению кровли и нарушенной при производстве работ отделки помещений.

Напомним, что в мае 2017 года произошло обрушение кирпичной кладки жилого дома над окнами верхних этажей. Губернатор Виктор Назаров распорядился выделить эти деньги из резервного фонда.

Сейчас распоряжение о выделении средств направлено в облправительство. После положительного решения финансы поступят в городской бюджет.

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