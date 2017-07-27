В Воронежской области прожиточный минимум во втором квартале 2017 года вырос на 303 рубля

Источник: Новости Воронежа

По данным регионального правительства, для трудоспособного населения минимум выше — 9292 рубля. Для детей — 8428 рублей. Традиционно самый низкий прожиточный минимум у нас для пенсионеров — 7183 рубля.

Отметим, что прожиточный минимум в первом квартале этого года был меньше на 303 рубля и составлял 8278 рублей.