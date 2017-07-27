В Воронежской области прожиточный минимум во втором квартале 2017 года вырос на 303 рубля
В Воронежской области установили величину прожиточного минимума во втором квартале 2017 года. Он составил 8581 рубль на душу населения.
В Воронежской области установили величину прожиточного минимума во втором квартале 2017 года. Он составил 8581 рубль на душу населения.
По данным регионального правительства, для трудоспособного населения минимум выше — 9292 рубля. Для детей — 8428 рублей. Традиционно самый низкий прожиточный минимум у нас для пенсионеров — 7183 рубля.
Отметим, что прожиточный минимум в первом квартале этого года был меньше на 303 рубля и составлял 8278 рублей.
Напомним, что прожиточный минимум — это размер дохода, который необходим для обеспечения уровня жизни. Его величину рассчитывают из стоимости потребительской корзины, а также расходов на коммуналку и сборы.