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13:58 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области прожиточный минимум во втором квартале 2017 года вырос на 303 рубля

В Воронежской области установили величину прожиточного минимума во втором квартале 2017 года. Он составил 8581 рубль на душу населения.

Источник: Новости Воронежа

По данным регионального правительства, для трудоспособного населения минимум выше — 9292 рубля. Для детей — 8428 рублей. Традиционно самый низкий прожиточный минимум у нас для пенсионеров — 7183 рубля.

Отметим, что прожиточный минимум в первом квартале этого года был меньше на 303 рубля и составлял 8278 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум — это размер дохода, который необходим для обеспечения уровня жизни. Его величину рассчитывают из стоимости потребительской корзины, а также расходов на коммуналку и сборы.

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