Минсельхоз: нужно решать проблемы с наценками на картофель
После проведенного анализа выяснилось, что продажа картошки, выращенной в Казахстане, в розничных сетях превышала начальную цену более чем в три раза, рассказала
После проведенного анализа выяснилось, что продажа картошки, выращенной в Казахстане, в розничных сетях превышала начальную цену более чем в три раза, рассказала
В МСХ объяснили рост цен на отечественный картофель.
«Увеличение экспорта картофеля и цены на внутреннем рынке не связаны. Поэтому проблема заключается не в том, что здесь вырос экспорт, а проблему надо решать другим образом — с большими наценками торговых посредников. Таким образом создавать для производителей условия, чтобы они могли реализовать свою продукцию напрямую», — рассказала Исаева на брифинге в службе центральных коммуникаций.
В этом году, по ее словам, уже есть опыт открытия таких центров в Алматы и Шымкенте. Проводится также работа для открытия подобного центра в Астане.