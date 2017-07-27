Минсельхоз: нужно решать проблемы с наценками на картофель

«Увеличение экспорта картофеля и цены на внутреннем рынке не связаны. Поэтому проблема заключается не в том, что здесь вырос экспорт, а проблему надо решать другим образом — с большими наценками торговых посредников. Таким образом создавать для производителей условия, чтобы они могли реализовать свою продукцию напрямую», — рассказала Исаева на брифинге в службе центральных коммуникаций.