Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Напиток власти: что известно об алкогольных предпочтениях Путина
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Невероятное зрелище»: СМИ о походе гигантского атомохода РФ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
15:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Минсельхоз: нужно решать проблемы с наценками на картофель

После проведенного анализа выяснилось, что продажа картошки, выращенной в Казахстане, в розничных сетях превышала начальную цену более чем в три раза, рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева.

Источник: Sputniknews.kz

В МСХ объяснили рост цен на отечественный картофель.

«Увеличение экспорта картофеля и цены на внутреннем рынке не связаны. Поэтому проблема заключается не в том, что здесь вырос экспорт, а проблему надо решать другим образом — с большими наценками торговых посредников. Таким образом создавать для производителей условия, чтобы они могли реализовать свою продукцию напрямую», — рассказала Исаева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В этом году, по ее словам, уже есть опыт открытия таких центров в Алматы и Шымкенте. Проводится также работа для открытия подобного центра в Астане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 'Мое сердце разбилось': Малкович о встрече с онкобольными детьми в Астане
Мемы с Николасом Кейджем не отбили охоту чиновников дарить чапаны
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь