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15:20 (мск), источник: Ежедневник.by

Нацбанк: инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими

Нацбанк заявил о положительных тенденциях в денежно-кредитной сфере в первом полугодии.

Источник: Ежедневник.by

Итоги реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии рассмотрены 27 июля на расширенном заседании правления Нацбанка.

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Как было констатировано на заседании, скоординированная направленность политики Национального банка и правительства на обеспечение макроэкономической сбалансированности способствовала сдерживанию инфляционных процессов. В июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5 процента с 10,6 процента в декабре 2016 года. Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3 процента в годовом выражении.

Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Национальному банку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке.

На фоне избыточной ликвидности банков динамика кредитования остается невысокой. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во II квартале.

На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации.

По итогам первого полугодия 2017 года обеспечен рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка.

Инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими. В конце II квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции.

Во втором полугодии 2017 года Национальный банк продолжит реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности. В дальнейшем возможность снижения процентных ставок будет определяться развитием макроэкономической ситуации в целом, скоростью приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5 процентов в 2020 году), а также состоянием и перспективами платежного баланса Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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