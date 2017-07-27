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15:25 (мск), источник: Новости Перми

«Опрессовки» теплосетей продолжатся в трех районах Перми

На следующей неделе профилактика пройдет для теплопроводов, от которых запитаны 290 многоквартирных домов Перми. Подготовительные мероприятия продолжатся в Индустриальном, Свердловском и Кировском районах.

В рамках федеральной программы «Re: Конструкция» профилактические работы начнутся для 290 многоквартирных домов Перми. Специалисты Пермского филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» продолжают гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018гг. Сейчас в краевой столице из 438 участков теплосетей профилактика проведена для 343 (78%), и они запущены в эксплуатацию. В работе находятся 95 участков. Текущие графики «опрессовок» размещены на пермской странице сайта компании в разделе «Клиентам».

Подготовка теплосетей в Перми и других городах присутствия компании в Пермском крае к отопительному сезону идет в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция». Один из компонентов программы — безопасное оборудование мест земляных работ современными ограждениями и благоустройство городской территории по завершении укладки новых тепломагистралей.

Особое внимание в рамках программы «Re: Конструкция» уделяется восстановлению дорожного покрытия, газонов (отсыпка черным грунтом с посевом многолетних трав), укладке тротуарной плитки, установке бортового камня. Во время проведения благоустройства планируется обновить 4,8 тыс. квадратных метров асфальтного покрытия и 3,5 тыс. квадратных метров газонов.

В Перми 349 объектов благоустройства, переданных подрядчикам для проведения восстановительных мероприятий, уже выполнены. По 121 объекту проведена приемка районными администрациями и получены контрольные талоны.

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