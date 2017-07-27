Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин

Когда советник президента стал рассказывать ему про уникальность и особенности устройства, Путин его прервал:
Ешь, и на экране появляется количество калорий, которые ты съел? Это безобразие, надо выбросить их немедленно! Жить невозможно с таким!
Владимир ПутинПрезидент РФ
Президент примерил браслет Healbe GoBe2. Разработчики позиционируют устройство как «первый браслет с автоматическим отслеживанием потребляемых калорий», президенту оно преподносилось как «браслет, измеряющий уровень стресса». Производитель называет устройство «комплексным решением для эффективного управления процессами охраны труда и промышленной безопасности, мониторинга состояния здоровья и уровня стресса сотрудников с помощью персональных устройств, которыми снабжается персонал».
На сайте разработчиков сказано, что Healbe автоматически отслеживает количество поступившей и израсходованной человеком энергии, уровень активности (пройденное расстояние, число шагов, интенсивность физической нагрузки), пульс, водный баланс организма, уровень стресса, эмоциональное состояние и качество сна.
Деньги на производство первой версии браслета собирались через краудфандинг. Головной офис компании-произволителя находится в России, а производство в Китае. Имеются российские и международные патенты. Согласно данным, предоставленным компанией, ей уже удалось продать более 20 тысяч устройств во всем мире, в основном в США. На данном этапе компания планирует привлечение дополнительного финансирования в 10 миллионов долларов для увеличения розничных продаж, также прорабатывается ряд продуктов и внедрений для корпоративных пользователей.
GoBe 2 это второе поколение браслета GoBe 1, которое «более точно измеряет калории после адаптации аналитических алгоритмов к непрерывному и полностью автоматическому мониторингу, точнее отслеживает активность движений с помощью девятиосевого акселерометра и осуществляет точный мониторинг уровня стресса и эмоционального напряжения в режиме реального времени благодаря датчику кожно-гальванической реакции».
GoBe 2 совместим с популярными приложениями для мониторинга здоровья типа Google Fit, Apple Health, Withings App и InKin.
Комментарий производителя
Hi-Tech Mail.Ru удалось получить комментарий Александра Ермоленкова, финансового директора Healbe:
Цена указана на сайте - 13 900. Сейчас открыт предзаказ на следующую партию GoBe 2. Всю предыдущую партию мы успешно продали еще до того, как браслет успел примерить Владимир Путин. Ожидаемая дата поставки — осень 2017.
Евгений Паперный, руководитель проекта Здоровье Mail.Ru, усомнился в описываемых производителем свойствах устройства. Сомнения вызвали некоторые функции браслета, которые пока не удалось реализовать даже именитым производителям носимых гаджетов.
Неужели российским инженерам удалось обставить Apple при производстве второго поколения браслетов? Хотелось бы верить.