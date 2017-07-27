Установка пластиковых окон в Петербурге: цена вопроса, к кому обращаться

Источник: Комсомольская правда

Пластиковые окна — уже давно ставший привычным элемент нашей бытовой жизни. Они защищают от ветра, холода, шума. При наличии москитной сетки — еще и от комаров. И если в вопросе устанавливать или нет все уже давно выбирают первый вариант, то вот о том, какие именно пластиковые окна нужны и как их выбрать, еще стоит подумать.

На чем нельзя экономить

Высококачественные окна могут прослужить 50−60 лет — это если не прогадать с материалами. Именно на них и не стоит экономить, когда выбираешь окна в Петербурге. Разберем поподробнее.

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Пластиковые окна — это не монолитная конструкция. Они состоят из профиля, стеклопакета и фурнитуры. Конечно. Можно обратиться за консультацией к специалистам, но лучше самому понимать, за что вы отдаете деньги.

Профиль — это конструкция с перегородками. И покупателю важно обратить внимание толщину перегородок — чем она больше, тем лучше. Большинство современных оконных профилей имеют толщину внешних стенок от 3 миллиметров. Ширина самого профиля тоже влияет, но учтите, что 70 миллиметровые профили стоят дороже, но даже 58 миллиметров достаточно, чтобы защититься от морозов.

Внутри профиля находится несколько от трех до восьми полостей — воздушных камер, которые защищают от холода и громких звуков. Как правило, уже пяти достаточно даже для окон, которые находятся на ветреной стороне или выходят на шумную улицу.

Еще не стоит экономить на стеклопакетах. Для дома лучше выбрать двух- или трехкамерные, для офиса достаточно и одинарного стеклопакета.

Особенно важно не экономить на фурнитуре. Именно она находится в постоянной нагрузке.

Некачественная фурнитура может привести к неплотному прилеганию створок, заклиниванию и, в конечном итоге, к замене. Выбирайте только качественную фурнитуру проверенных производителей, чтобы не пришлось платить дважды.

На чем можно сэкономить

Сэкономить можно, например, на дизайне. Классические белые окна — это самый выгодный вариант. Вы наверняка переплатите, если выберете цветной вариант вместо традиционного, а потом все равно спрячете окно за шторами. И еще не стоит вместо пластикового профиля выбирать деревянный — он менее долговечный и более дорогой.

Еще можно сэкономить на подоконниках. Очевидно, что за широкие покупателю придется заплатить больше, но они занимают пространство и часто становятся местом для склада ненужных вещей. В идеале на подоконнике кроме горшка с цветами ничего не должно стоять.

А еще хорошую скидку можно получить, если правильно подгадать время года. Зимой никто пластиковые окна не устанавливает, так что к холодам резко падает спрос. Как следствие — цены снижаются. Но не устанавливайте окна, если температура на улице ниже 10 градусов тепло. Это может негативно отразиться на стеклопакетах и в погоне за экономией вам придется еще и платить за ремонт.

Наконец, если вы решились делать заказ, вам придется вызвать замерщика на дом, чтобы он посчитал все параметры окна. Выбирайте компании, которые отправляют к вам специалиста бесплатно, иначе потратитесь еще до того, как поставите обновку.

Сколько стоят окна в Петербурге

В Петербурге есть десятки компаний, которые предлагают пластиковые окна. Стоимость окна и напрямую зависит от ваших потребностей. Цена будет складываться от:

— габаритных размеров конструкции;.

— типа профиля и количества камер;.

— тип открывания створок и их количества;.

— типа стеклопакета — чем больше камер, тем дороже;.

— сложности исполнения или формы;.

— производителя и класса фурнитуры и других комплектующих;.

— дополнительных аксессуаров и услуг.

В итоге за стандартное окно можно заплатить от 11 до 30 тысяч рублей.

Где можно заказать пластиковые окна

Список компаний в Петербурге, где можно заказать пластиковые окна:

— Ленинградские окна и потолки (тел: 8−812−425−31−96).

— Империя ГРАНД (тел: 8−812−245−37−52).

— Биссектриса (тел: 8−812−424−58−14).

— ОКНА. РФ (тел: 8−812−327−69−77).

— Умные окна (тел: 8−812−454−18−77).

— Оконный завод Лабрадор (тел: 8−812- 421−70−61).

— Окна Петербурга (тел: 8−812−425−37−99).

— Теплая линия (тел: 8−812−612−26−05).

— Невские окна (тел: 8−812−587−70−94).

— Строй Комфорт (тел: 8−812−327−79−21).