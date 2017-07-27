Городецкий: валовый продукт Куйбышевского района вырастет вдвое

Губернатор посетил площадку, где строят терминал по приёму, хранению и отгрузке бутана в Куйбышеве. Когда терминал будет готов, валовый продукт района должен увеличиться вдвое. Всего в этот объект инвестируют более 10 млр рублей, сообщает пресс-служба правительства области. Для перевозки бутана необходима новая дорога, поэтому планируется построить трассу Куйбышев-Барабинск с выходом к федеральным узлам.

Городецкий также посмотрел, как реконструируют насосно-фильтровальную станцию и строят дома для переселенцев из ветхого жилья.

Глава региона посетил производственные предприятия пищевой промышленности ЗАО «Ерофеев» и ООО «ФИШ МЭН». После этого губернатор поручил профильным министерствам рекультивировать земли, на которых несколько лет утилизировали отходы производства. На это выделено 20 млн рублей. Также глава региона поручил на региональном уровне поддержать предприятие «ФИШМЭН», поскольку оно экспортирует товар в соседние регионы, а также в Канаду, Швейцарию и Евросоюз, но не может выйти на местный рынок.

В завершении поездки губернатор пообщался с гражданами и с руководством и активом Куйбышевского района о развитии точек роста экономики района, перспективах на 2017 и последующие годы.