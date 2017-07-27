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15:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий: валовый продукт Куйбышевского района вырастет вдвое

НОВОСИБИРСК, 27 июля, ФедералПресс. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий совершил рабочую поездку в Куйбышевский район и дал местным органам власти поручения, благодаря которым улучшится экология и экономика, повысится качество жизни людей.

Губернатор посетил площадку, где строят терминал по приёму, хранению и отгрузке бутана в Куйбышеве. Когда терминал будет готов, валовый продукт района должен увеличиться вдвое. Всего в этот объект инвестируют более 10 млр рублей, сообщает пресс-служба правительства области. Для перевозки бутана необходима новая дорога, поэтому планируется построить трассу Куйбышев-Барабинск с выходом к федеральным узлам.

Городецкий также посмотрел, как реконструируют насосно-фильтровальную станцию и строят дома для переселенцев из ветхого жилья.

Глава региона посетил производственные предприятия пищевой промышленности ЗАО «Ерофеев» и ООО «ФИШ МЭН». После этого губернатор поручил профильным министерствам рекультивировать земли, на которых несколько лет утилизировали отходы производства. На это выделено 20 млн рублей. Также глава региона поручил на региональном уровне поддержать предприятие «ФИШМЭН», поскольку оно экспортирует товар в соседние регионы, а также в Канаду, Швейцарию и Евросоюз, но не может выйти на местный рынок.

В завершении поездки губернатор пообщался с гражданами и с руководством и активом Куйбышевского района о развитии точек роста экономики района, перспективах на 2017 и последующие годы.

По итогам Владимир Городецкий отметил, что Куйбышевскому району необходимо развивать новые направления и делать акцент на глубокую переработку сельхозпродукции.

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