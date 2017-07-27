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15:59 (мск), источник: dostup1.ru

Власти сообщили о новой системе оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска с августа

Напомним, со вторника стоимость разовой поездки в общественном городском транспорте составит 23 рубля.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Челябинска по транспортным картам с 1 августа 2017 года составит от 23 рублей до 18 рублей 40 копеек — это будет зависеть от суммы пополнения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Ранее сообщалось, что с августа стоимость разовой поездки в общественном городском транспорте, включая автобусы, составит 23 рубля.

«Данные меры обусловлены объективными экономическими причинами, себестоимость существенно превысила прежний тариф — 20 рублей. Повышение стоимости до 23 рублей позволяет предприятию сохранить для пассажиров все действующие в нашем городе льготы по проезду, а также предоставлять владельцам карт скидки и возможность осуществлять пересадки», — прокомментировал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Портье.

По его словам, тенденция повышения тарифов на проезд повсеместна. Челябинск трудно сравнивать со столичными городами (Москвой и Санкт-Петербургом), где разовый билет стоит 55 и 40 рублей, но в соседних крупных мегаполисах ситуация выглядит следующим образом: в Уфе — 23 рубля на электротранспорте и 25 рублей в автобусе, в Екатеринбурге — 28 рублей, в Тюмени в настоящее время 22 рубля, но с 1 января 2018 года объявлен рост стоимости до 25 рублей.

Портье уточнил, что для льготных категорий пассажиров, которым сейчас установлена скидка в размере 50%, стоимость проезда составит 11 рублей 50 копеек.

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