Власти сообщили о новой системе оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска с августа

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Челябинска по транспортным картам с 1 августа 2017 года составит от 23 рублей до 18 рублей 40 копеек — это будет зависеть от суммы пополнения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Ранее сообщалось, что с августа стоимость разовой поездки в общественном городском транспорте, включая автобусы, составит 23 рубля.

«Данные меры обусловлены объективными экономическими причинами, себестоимость существенно превысила прежний тариф — 20 рублей. Повышение стоимости до 23 рублей позволяет предприятию сохранить для пассажиров все действующие в нашем городе льготы по проезду, а также предоставлять владельцам карт скидки и возможность осуществлять пересадки», — прокомментировал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Портье.

По его словам, тенденция повышения тарифов на проезд повсеместна. Челябинск трудно сравнивать со столичными городами (Москвой и Санкт-Петербургом), где разовый билет стоит 55 и 40 рублей, но в соседних крупных мегаполисах ситуация выглядит следующим образом: в Уфе — 23 рубля на электротранспорте и 25 рублей в автобусе, в Екатеринбурге — 28 рублей, в Тюмени в настоящее время 22 рубля, но с 1 января 2018 года объявлен рост стоимости до 25 рублей.